Суддів звільнили за вчинення істотного дисциплінарного проступку.

Вища рада правосуддя звільнила неблагонадійних суддів Вища рада правосуддя

Вища рада правосуддя звільнила 17 суддів з окупованого Криму і Донбасу, відповідне рішення було прийнято на сьогоднішньому засіданні, повідомляє прес-служба ВРУ.

Рада розглянула питання про звільнення суддів АР Крим, міста Севастополя та Донецької області на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України у відповідності з рішеннями Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Згідно з пунктом 3 частини шостої статті 126 Конституції України, підставами для звільнення судді є вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе або систематичне нехтування обов'язками, несумісне зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді.

Тому Вища рада правосуддя прийняла рішення про звільнення у відповідності з рішенням ВККС за вчинення істотного дисциплінарного проступку суддів.

Читайте також: Парламент погодився створити Вищу раду правосуддя

Раніше Вища рада правосуддя прискорила процедуру арешту суддів.