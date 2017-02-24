Суддів звільнили за вчинення істотного дисциплінарного проступку.
Вища рада правосуддя звільнила 17 суддів з окупованого Криму і Донбасу, відповідне рішення було прийнято на сьогоднішньому засіданні, повідомляє прес-служба ВРУ.
Рада розглянула питання про звільнення суддів АР Крим, міста Севастополя та Донецької області на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України у відповідності з рішеннями Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
Згідно з пунктом 3 частини шостої статті 126 Конституції України, підставами для звільнення судді є вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе або систематичне нехтування обов'язками, несумісне зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді.
Тому Вища рада правосуддя прийняла рішення про звільнення у відповідності з рішенням ВККС за вчинення істотного дисциплінарного проступку суддів.
Раніше Вища рада правосуддя прискорила процедуру арешту суддів.DT.UA