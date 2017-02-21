Від російської агресії в Україні загинули майже 10 тис. громадян України – МЗС

Агресор захопив більше семи відсотків території держави.
"Державою-агресором захоплено 7,2% території України, де в окупації і нескінченному терор живуть мільйони громадян України. Непідконтрольним уряду України залишається ділянка російсько-українського державного кордону протяжністю 409,7 км, за якою Росія постійно спрямовує на територію України нових найманців, зброю і амуніцію", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що в окупованому Криму, системно порушуються фундаментальні права людини, "від чого страждають, в першу чергу, українські активісти і корінний народ Криму - кримські татари".
"Росія продовжує розпалювати конфлікт на Донбасі, направляє на неконтрольовану урядом України територію регулярні війська і найманців, надає бойовиків і терористів сучасні озброєння і військову техніку", - йдеться в повідомленні.
Крім того, як раніше вказував експерт Atlantic Council Андрес Аслунд, агресія Росії в Донбасі Києву обійшлася в шість мільярдів доларів прямих іноземних інвестицій, тим самим позбавивши її економіку капіталу, необхідного для зростання.DT.UA