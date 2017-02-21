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Від російської агресії в Україні загинули майже 10 тис. громадян України – МЗС

21 лютого в 04:04

Агресор захопив більше семи відсотків території держави.

погиб потери АТО
У МЗС назвали втрати України від російської агресії
Укрінформ
Український народ втратив понад 9,8 тис. осіб убитими з початку російської агресії. Її датою в Міністерстві закордонних справ назвали 20 лютого 2014 року. За цей же час були поранені близько 23 тис. осіб. Майже 1, 8 млн чоловік стали вимушеними переселенцями, повідомляє прес-служба МЗС України.

"Державою-агресором захоплено 7,2% території України, де в окупації і нескінченному терор живуть мільйони громадян України. Непідконтрольним уряду України залишається ділянка російсько-українського державного кордону протяжністю 409,7 км, за якою Росія постійно спрямовує на територію України нових найманців, зброю і амуніцію", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що в окупованому Криму, системно порушуються фундаментальні права людини, "від чого страждають, в першу чергу, українські активісти і корінний народ Криму - кримські татари".

"Росія продовжує розпалювати конфлікт на Донбасі, направляє на неконтрольовану урядом України територію регулярні війська і найманців, надає бойовиків і терористів сучасні озброєння і військову техніку", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, як раніше вказував експерт Atlantic Council Андрес Аслунд, агресія Росії в Донбасі Києву обійшлася в шість мільярдів доларів прямих іноземних інвестицій, тим самим позбавивши її економіку капіталу, необхідного для зростання.

За матеріалами: DT.UA
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