Верховний суд України відмовив Азарову

Лубківський звинуватив Азарова в організації провокацій на 9 травня 2015 року. Судова тяганина тривала більше року.

Азаров стверджував, що не міг організовувати ветеранів-титушек через відсутність грошей. Суд йому не повірив kmu.gov.ua

Верховний суд України відмовив втікача екс-прем'єр-мініструу перегляді рішень двох судів за його позовом до СБУ та екс-радника екс-голови СБУ Валентина Наливайченка Маркіяна Лубківського.

"Верховний Суд України поставив крапку у справі Азаров проти СБУ і Лубківського. Екс-прем'єр-міністр програв усі судові інстанції у справі", - прокоментував постанову Верховного суду Лубківський.

Він також виклав на своїй сторінці в Facebook фотокопію відповідної постанови Верховного суду від 22 грудня 2016 року.

У квітні 2015 року Лубківський заявив, що акції провокаторів, які готувалися на травневі свята в Києві, фінансувалися так званим "офісом Азарова" з Москви.

Азаро, який втік на Росію ще під час Майдану, в у відповідь заявив, що не може організовувати акції через відсутність грошей і подав на Лубківського позов до українського суду.

5 лютого 2016 року Шевченківський районний суд Києва відмовив Азарову в задоволенні позову про визнання інформації недостовірною і такою, що порушує його особисті немайнові права на повагу честь та гідність, недоторканність ділової репутації.