Ватикан передасть 200 тис. євро жителям Авдіївки

В минулому році Ватикан зібрав по всій Європі 16 мільйонів євро для постраждалих жителів Донбасу.

Папський нунцій передав допомогу Донбасу

Для жителів Авдіївки з фонду акції "Папа для України" буде виділено 200 тис. євро, повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації (ВЦА) Павло Жебрівський за підсумками візиту апостольського нунція Клаудіо Ґуджеротті в Краматорськ.

"Папський нунцій повідомив, що для потреб жителів Авдіївки з фонду акції "Папа для України" буде виділено 200 тис. євро. Як ви пам'ятаєте, в минулому році Папа Франциск оголосив акцію, метою якої було зібрати кошти для допомоги жителям України, які постраждали від російської агресії або стали внутрішніми переселенцями. По всій Європі було зібрано тоді 16 мільйонів євро. Папа Франциск особисто дав 5 мільйонів євро для підтримки українців", - зазначив він.

Нагадаємо, 29 січня ситуація в зоні АТО загострилася: противник почав масовані обстріли Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріл Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Через обстріл російських сил було порушено тепло - та енергопостачання міста, у місті введено режим надзвичайної ситуації, призупинив роботу коксохімічний завод. У понеділок, 6 лютого, водо-, тепло - та електропостачання Авдіївки було відновлено, заробили загальноосвітні школи і дитячі сади.