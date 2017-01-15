Топ Новини
<
>

Ватажок "ДНР" пообіцяв глушити сигнал українського радіо

15 січня в 09:15

Захарченко заявив про те, що вже дав наказ про підготовку необхідних технічних засобів.

1Захарченко Александр_6
"Голова ДНР" не бачить загрози в українському радіо, але все одно погрожує глушити його
vk/zaharcgenko_official
Голова так званої "ДНР" Олександр Захарченко не вважає загрозою початок мовлення "Українського радіо" на підконтрольні бойовикам території Донецької області. З відповідною заявою сепаратист виступив на прес-конференції у суботу, 14 січня.

"Так, я знаю про цю проблему. У Часів Ярі знаходиться ця станція, яка буде вести мовлення на нашу територію. На сьогоднішній день, якщо ви ввімкните приймач, ми можемо зловити будь-яку, в тому числі й українською мовою. Власне кажзучи, ми вже 2 роки живемо з мовленням українського радіо", - заявив Захарченко.

Тим не менш, "голова ДНР" наказав підготувати технічні засоби, які дозволять глушить сигнал "Українського радіо".

"Особливої проблеми в цьому не бачу. Але все одно дав наказ, щоб підготували технічне рішення, яке дозволяє саме це радіо на цій частоті глушити", - повідомив сепаратист.

Читайте також: Український канал розпочав мовлення у кількох районах окупованого Донецька

Нагадаємо, 2 грудня 2016 року на кордоні з окупованим Кримом, в селищі Чонгар Херсонської області, розпочали зведення 150-метрової радіовежі, яка дозволяє передавати українське мовлення на анексований півострів.

Влітку 2016 року на горі Карачун під Слов'янськом Донецької області почалися роботи з відновлення фундаменту для телевежі, знищеної під час бойових дій у червні 2014 року. У грудні вишка була повністю готова до експлуатації.

За матеріалами: Новости Донбасса
Читайте також
Теги Україна радіо ДНР Захарченко
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 27.25
EUR 29.10
Останні новини