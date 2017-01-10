В зоні АТО за добу поранені п'ятеро українських військових

Найважчою обстановка залишається на маріупольському напрямку.

Ніхто з українських бійців не загинув за добу mil.gov.ua

Протягом минулої доби, 9 січня, в зоні проведення АТО п'ять українських військовослужбовців отримали поранення, повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

"За минулу добу в результаті бойових дій жоден український військовослужбовець не загинула, п'ятеро отримали поранення ", - сказав він на брифінгу у вівторок в Києві.

Найскладнішою обстановка зберігається на маріупольському напрямку, де зафіксовано 20 обстрілів, 2 з них – із застосуванням важкого озброєння. На донецькому напрямку за минулу добу зафіксовано 15 ворожих обстрілів.По позиціях українських військових було випущено близько 100 мінометних снарядів. А на луганському напрямку було 11 обстрілів.

Нагадаємо, що 21 грудня спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі в Мінську Мартін Сайдик заявив, що учасники переговорів домовилися про припинення вогню з 24 грудня.

Проте, як повідомили в штабі АТО, режим дотримання тиші протримався близько 25 хвилин, після чого терористи продовжили обстріли позицій ЗСУ з різних видів озброєння, у тому числі, ствольної артилерії і мінометів.

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