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В зоні АТО за добу загинув один військовий, ще один отримав поранення

20 лютого в 13:56

В районі Авдіївки бойовики випустили по позиціях бійців ЗСУ понад 120 мін та понад 50 танкових снарядів.

потери ранения
Внаслідок запеклих боїв під Авдіївкою один український військовий загинув, ще один отримав поранення
Прес-центр АТО/Facebook
Протягом минулої доби внаслідок бойових дій на сході України один військовослужбовець загинув, ще один отримав поранення, повідомив спікер Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

"Всі ці втрати у лавах українських військ припадають на Авдіївку. Окрім цього, вчора в одному з тилових шпиталів помер військовослужбовець ЗСУ, який був важко поранений у Зайцевому 16 лютого. Також встановлено факт смерті військовослужбовця, що позавчора зник безвісти", - зазначив він під час брифінгу.

На луганському напрямку зафіксовано два ворожих обстріли по 20 хвилин кожен. Бойовики порушували режим "тиші" у Валуйському та Новоолександрівці. Важке озброєння при цьому не застосовувалося.

На донецькому напрямку бойові дії в Авдіївці продовжилися і тривали понад десять годин. Надвечір, після 19:00 години, окупанти перестали застосовувати важке озброєння та перейшли на епізодичну стрілянину з використанням снайперських гвинтівок. Протягом дня в районі Авдіївки було випущено понад 120 мін та понад 50 танкових снарядів. На Світлодарській дузі, під Горлівкою та біля Донецького летовища (ділянка фронту "Шахта Бутівка" – Піски) бойові дії були менш інтенсивні, проте тут бойовики використовували міномети. Всього за минулу добу на донецькому напрямку зафіксовано 24 ворожих обстріли, зокрема 12 – з важкого озброєння.

На маріупольському напрямку окупанти вели інтенсивні обстріли позицій українських військових з гранатометів, стрілецької зброї та бронетехніки. На приморських рубежах бойовики  здійснили один мінометний обстріл. У Новотроїцькому після опівночі бойовики випустили по позиціях бійців ЗСУ більше 20 мін. У Мар'їнському районі вчора було тихо. Всього на маріупольському напрямку зафіксовано 36 ворожих обстрілів, зокрема  два – з важкого озброєння.

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Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася: супротивник з 29 січня веде масований обстріл Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріли Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ вже призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Через обстріли російських сил було порушено тепло - та енергопостачання міста, у місті введено режим надзвичайної ситуації, призупинив роботу коксохімічний завод. У понеділок, 6 лютого відновлено водо-, тепло - та електропостачання Авдіївки, запрацювали загальноосвітні школи і дитячі садки.

Детальніше про ескалацію ситуації під Авдіївкою читайте в статті Юрія Бутусова "Що сталося в Авдіївці?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: DT.UA
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Теги Авдіївка обстріл бойовики військові ЗСУ Україна АТО
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