В зоні АТО за добу загинув один військовий, ще один отримав поранення

В районі Авдіївки бойовики випустили по позиціях бійців ЗСУ понад 120 мін та понад 50 танкових снарядів.

Внаслідок запеклих боїв під Авдіївкою один український військовий загинув, ще один отримав поранення Прес-центр АТО/Facebook

Протягом минулої доби внаслідок бойових дій на сході України один військовослужбовець загинув, ще один отримав поранення, повідомив спікер Міністерства оборони з питаньОлександр Мотузяник.

"Всі ці втрати у лавах українських військ припадають на Авдіївку. Окрім цього, вчора в одному з тилових шпиталів помер військовослужбовець ЗСУ, який був важко поранений у Зайцевому 16 лютого. Також встановлено факт смерті військовослужбовця, що позавчора зник безвісти", - зазначив він під час брифінгу.

На луганському напрямку зафіксовано два ворожих обстріли по 20 хвилин кожен. Бойовики порушували режим "тиші" у Валуйському та Новоолександрівці. Важке озброєння при цьому не застосовувалося.

На донецькому напрямку бойові дії в Авдіївці продовжилися і тривали понад десять годин. Надвечір, після 19:00 години, окупанти перестали застосовувати важке озброєння та перейшли на епізодичну стрілянину з використанням снайперських гвинтівок. Протягом дня в районі Авдіївки було випущено понад 120 мін та понад 50 танкових снарядів. На Світлодарській дузі, під Горлівкою та біля Донецького летовища (ділянка фронту "Шахта Бутівка" – Піски) бойові дії були менш інтенсивні, проте тут бойовики використовували міномети. Всього за минулу добу на донецькому напрямку зафіксовано 24 ворожих обстріли, зокрема 12 – з важкого озброєння.

На маріупольському напрямку окупанти вели інтенсивні обстріли позицій українських військових з гранатометів, стрілецької зброї та бронетехніки. На приморських рубежах бойовики здійснили один мінометний обстріл. У Новотроїцькому після опівночі бойовики випустили по позиціях бійців ЗСУ більше 20 мін. У Мар'їнському районі вчора було тихо. Всього на маріупольському напрямку зафіксовано 36 ворожих обстрілів, зокрема два – з важкого озброєння.

Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася: супротивник з 29 січня веде масований обстріл Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріли Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ вже призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Через обстріли російських сил було порушено тепло - та енергопостачання міста, у місті введено режим надзвичайної ситуації, призупинив роботу коксохімічний завод. У понеділок, 6 лютого відновлено водо-, тепло - та електропостачання Авдіївки, запрацювали загальноосвітні школи і дитячі садки.

Детальніше про ескалацію ситуації під Авдіївкою читайте в статті Юрія Бутусова "Що сталося в Авдіївці?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".