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В зоні АТО п'ять українських військовослужбовців отримали поранення – штаб

24 лютого в 19:07

З початку доби зафіксовано 47 обстрілів позицій ЗСУ терористами.

потери ранения
Бойовики застосували міномети на донецькому та маріупольському напрямках
Прес-центр АТО/Facebook
У п'ятницю, 24 лютого, бойовики російсько-терористичних формувань дійснили 47 обстрілів позиції Збройних сил України у зоні проведення антитерористичної операції. Терористи активно застосовували заборонені Мінськими домовленостями міномети. У результаті обстрілів поранення отримали п'ятеро українських військовослужбовців, повідомляє прес-центр штаб АТО.

Протягом дня окупанти неодноразово відкривали вогонь з мінометів по Авдіївці, Троїцькому, Дачі і Зайцевому на донецькому напрямку. По Авдіївці, Майорську, Зайцевому та Пісках терористи били з гранатометів.

Мінометних обстрілів зазнало також Водяне на маріупольському напрямку. По Новотроїцькому, Павлополю, Водяному, Гнутово та Широкиному бойовики відкривали вогонь з гранатометів і стрілецької зброї. У районі Широкиного противник задіяв БМП.

Новоолександрівку, Троїцьке та Новозванівку на Луганщині терористи обстрілювали з гранатометів і стрілецької зброї.

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Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася 29 січня, коли бойовики почали масовані обстріли Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріл Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Через обстріли російських терористів було порушено тепло - та енергопостачання міста, у місті введено режим надзвичайної ситуації, призупинив роботу коксохімічний завод. У понеділок, 6 лютого відновлено водо-, тепло - та електропостачання Авдіївки, запрацювали загальноосвітні школи і дитячі садки.

Детальніше про ескалацію ситуації під Авдіївкою читайте в статті Юрія Бутусова "Що сталося в Авдіївці?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: DT.UA
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Теги АТО ЗСУ ДНР ЛНР ОРДЛО Донбас Авдіївка
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