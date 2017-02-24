В зоні АТО п'ять українських військовослужбовців отримали поранення – штаб

З початку доби зафіксовано 47 обстрілів позицій ЗСУ терористами.
Протягом дня окупанти неодноразово відкривали вогонь з мінометів по Авдіївці, Троїцькому, Дачі і Зайцевому на донецькому напрямку. По Авдіївці, Майорську, Зайцевому та Пісках терористи били з гранатометів.
Мінометних обстрілів зазнало також Водяне на маріупольському напрямку. По Новотроїцькому, Павлополю, Водяному, Гнутово та Широкиному бойовики відкривали вогонь з гранатометів і стрілецької зброї. У районі Широкиного противник задіяв БМП.
Новоолександрівку, Троїцьке та Новозванівку на Луганщині терористи обстрілювали з гранатометів і стрілецької зброї.
Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася 29 січня, коли бойовики почали масовані обстріли Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріл Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ призвели до серйозних руйнувань і жертв.
Через обстріли російських терористів було порушено тепло - та енергопостачання міста, у місті введено режим надзвичайної ситуації, призупинив роботу коксохімічний завод. У понеділок, 6 лютого відновлено водо-, тепло - та електропостачання Авдіївки, запрацювали загальноосвітні школи і дитячі садки.
Детальніше про ескалацію ситуації під Авдіївкою читайте в статті Юрія Бутусова "Що сталося в Авдіївці?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".DT.UA