В зоні АТО обійшлося без втрат

Я вже з ZN.ua

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Обстріли авдіївської промзони не припиняються. На маріупольському напрямку зафіксовано 35 випадків порушення режиму припинення вогню.

Авдіївка залишається гарячою точкою на лінії фронту Сайт РНБО

У зоні проведеннясеред українських військових загиблих і поранених немає, повідомив спікер Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

"За минулу добу в результаті бойових дій жоден український солдат не загинув і не був поранений", - сказав він на брифінгу в Києві.

Мотузяник поінформував, що на луганському напрямку найгарячішою точкою був н. п. Кримське, там противник застосував легке озброєння і міномети. Всього по позиціях сил АТО було випущено 20 мінометних мін. В Попаснянському районі зафіксовано 2 провокації із застосуванням стрілецької зброї.

На донецькому напрямку бойовики вели вогонь з легкого озброєння в Авдіївці практично в цілодобовому режимі. Два мінометних обстрілів мали місце в авдіївській промзоні, там же противник тричі відкривав вогонь з танка. Міномети НВФ також застосували в Дослідному, Невельському. На Светлодарской дузі противник відкривав вогонь із стрілецької зброї. Всього за добу на донецькому напрямку і зафіксовано 24 обстріли.

На маріупольському напрямку в Красногорівці бойовики застосували РСЗВ "Град", випусти з нього 20 ракет. Також 10 разів стріляли з танка, неодноразово відкривали вогонь з мінометів. На ділянці Павлопіль-Широкіно противник застосовував стрілецьке озброєння. Всього за добу а маріупольському напрямку зафіксовано 35 випадків порушення режиму припинення вогню.

Детальніше про ескалації ситуації під Авдіївка читайте в статті Юрія Бутусова "Що сталося в Авдіївці?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".