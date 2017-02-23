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В Україні заборонили канал "Охотник и рыболов" за пропаганду російської агресії

23 лютого в 16:31

Телеканал зробив спробу показати передачу Звезда на крючке" про російського офіцера, який воював проти Чечні.

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Російський телеканал вигнали з України за передачу "Звезда на крючке"
Андрій Товстиженко, ZN.UA
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення зобов'язала українських провайдерів протягом місяця припинити ретрансляцію російського телеканалу "Охотник и рыболов HD".

Як повідомляє прес-служба Нацради, телеканал вилучений з Переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України.

Перевірка встановила, що 11 і 12 лютого в ефірі телеканалу транслювалася передача "Звезда на крючке" за участю російського офіцера полковника ГРУ Генерального штабу ЗС Російської Федерації Євгена Конопелькіна. У програмі було наведено інформацію про героїчну службу командира батальйону російського спецназу ГРУ Росії в Чечні, його бажання з дитинства служити у спецназі, описано бойову ситуацію в м. Грозному (Чечня), після участі в якій Конопелькін отримав зірку героя Росії, що створює для глядачів позитивний образ російського офіцера.

Більшість російських телеканалів були заборонені ще в 2014 році під час активної фази агресії РФ проти України.

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У січні 2017 року Національна рада з телебачення і радіомовлення зобов'язала провайдерів протягом місяця припинити ретрансляцію російського телеканалу "Дождь".

За матеріалами: DT.UA
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Теги телеканал Рада
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