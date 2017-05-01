В Україні відзначають День праці

Свято відзначають у 142 країнах і територіях світу.

1 травня в 142 країнах і територіях світу відзначають свято Весни і Праці

У понеділок, 1 травня, в Україні відзначають Свято праці або День міжнародної солідарності трудящих. Свято відзначається в 142 країнах і територіях світу.

У деяких країнах Першотравень відзначається в інший час - до них відносяться, наприклад, США і Японія. Більш ніж у 80 країнах (включаючи Індію) День праці не відзначається.

1 травня 1886 року американські робітники організували страйк з вимогою 8-годинного робочого дня. Страйк і супутня демонстрація закінчилися кровопролитним зіткненням з поліцією.

У липні 1889 року Паризький конгрес II Інтернаціоналу, на згадку про виступ робітників Чикаго, ухвалив рішення про проведення 1 травня щорічних демонстрацій. Вперше день міжнародної солідарності трудящих був відзначений у 1890 році в Австро-Угорщині, Бельгії, Німеччини, Данії, Іспанії, Італії, США, Норвегії, Франції, Швеції і деяких інших країнах. Довгий час Першотравень був символом революції, непримиренної класової боротьби.

У СРСР Першотравень довгі роки був основним державним святом. 1 травня 1990 року керівництво Радянського Союзу і КПРС востаннє піднялося на трибуну Мавзолею для проведення останньої офіційної першотравневої демонстрації. У 1992 році Міжнародний день солідарності трудящих був перейменований у свято Весни і Праці. У світі Першотравень як і раніше відзначається як пролетарське свято солідарності.