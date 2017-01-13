В Україні у 2017 році планується відремонтувати більше 2 тисяч кілометрів доріг – Омелян

Крім доріг планується також ремонтувати і мости.
Він зазначив, що на ремонт доріг в 2017 року передбачено 30 млрд грн.
За його словами, в 2016 році було відремонтовано близько 1 тис. км, а вартість ремонту 1 км. доріг в середньому склала 7 млн грн.
Раніше в "Укравтодорі" заявляли, що 97% доріг у країні знаходяться в поганому стані, а з 17 тисяч мостів аварійних – більше половини.
В "Укравтодорі" 1 грудня 2016 року заявили, що в проекті держбюджету на 2017 рік не вистачає коштів на мінімальний капітальний ремонт доріг.
17 листопада 2016 року Верховна Рада прийняла закон про створення Державного дорожнього фонду України. У Дорожній фонд будуть надходити кошти від акцизів на паливо, спеціальні мита і штрафи за такі порушення, як перевищення ліміту ваги.Інтерфакс-Україна