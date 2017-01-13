В Україні у 2017 році планується відремонтувати більше 2 тисяч кілометрів доріг – Омелян

Крім доріг планується також ремонтувати і мости.

На ремонт доріг цього року передбачено 30 млрд гривень

В 2017 році планується відремонтувати 2-2,5 тис. км автомобільних доріг і 80 мостів, заявив Міністр інфраструктури України Володимир Омелян виступаючи вранці в п'ятницю, 13 січня, в ефірі каналу "1+1", пише "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що на ремонт доріг в 2017 року передбачено 30 млрд грн.

За його словами, в 2016 році було відремонтовано близько 1 тис. км, а вартість ремонту 1 км. доріг в середньому склала 7 млн грн.

Раніше в "Укравтодорі" заявляли, що 97% доріг у країні знаходяться в поганому стані, а з 17 тисяч мостів аварійних – більше половини.

В "Укравтодорі" 1 грудня 2016 року заявили, що в проекті держбюджету на 2017 рік не вистачає коштів на мінімальний капітальний ремонт доріг.

17 листопада 2016 року Верховна Рада прийняла закон про створення Державного дорожнього фонду України. У Дорожній фонд будуть надходити кошти від акцизів на паливо, спеціальні мита і штрафи за такі порушення, як перевищення ліміту ваги.