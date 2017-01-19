В рамках навчань будуть пересуватися колони військової техніки і розгортатися блок-пости на шляхах руху.

ВМС України проводять навчання в Одеській і Миколаївській областях mil.gov.ua

В Україні розпочалися навчання Військово-морських сил ЗСУ, які пройдуть протягом тижня на території Одеської і Миколаївської областей, повідомили у прес-службі ВМС ЗСУ.

"На території Одеської та Миколаївської областей в рамках комплексу навчань з бойової готовності органів військового управління та військових частин будуть мати місце пересування колон військової техніки, розгортання блокпостів на шляхах руху та інші заходи", - йдеться в повідомленні ВМС в Facebook.

Раніше повідомлялося, що в Херсонській області підрозділи Повітряних сил Збройних сил України провели оперативно-тактичної угруповання "Південь" провели тактико-спеціальні заняття, що включають ракетні стрільби.