В Україні офіційно зареєстровано 1,3 мільйона сімей переселенців

Грошова допомога призначена 1 мільйону сімей.
"За даними структурних підрозділів соціального захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій, взяті на облік 1 650 410 переселенців або 1 329 425 сімей з Донбасу та Криму", - йдеться в повідомленні міністерства.
При цьому, 1 123 964 сім'ї звернулися за призначенням грошової допомоги, з них 1 037 360 така допомога призначена.
Раніше голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський заявив, що на повне відновлення зруйнованої інфраструктури Донбасу треба більше 20 мільярдів доларів.DT.UA