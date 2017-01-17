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В Україні офіційно зареєстровано 1,3 мільйона сімей переселенців

17 січня в 04:39

Грошова допомога призначена 1 мільйону сімей.

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В Україні 1,3 млн. офіційних переселенців
Facebook/Kateryna Zhemchuzhnykova
Міністерство соціальної політики станом на 16 січня 2017 року зареєструвало більше 1,3 мільйонів сімей вимушених переселенців з Криму і Донбасу, повідомляє прес-служба міністерства.

"За даними структурних підрозділів соціального захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій, взяті на облік 1 650 410 переселенців або 1 329 425 сімей з Донбасу та Криму", - йдеться в повідомленні міністерства.

При цьому, 1 123 964 сім'ї звернулися за призначенням грошової допомоги, з них 1 037 360 така допомога призначена.

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Раніше голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський заявив, що на повне відновлення зруйнованої інфраструктури Донбасу треба більше 20 мільярдів доларів.

За матеріалами: DT.UA
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Теги призначення допомога Донбас міністерства гроші Крим Білий соціальний Павло військові долар Донецьк
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