В Україні християни східного обряду святкують Святвечір

Вважається, що саме в цей вечір народився Ісус Христос.
За традицією, Святвечір наступає з першою зорею. В Україні прийнято відзначати його особливою вечерею з 12 пісних страв.
Особливе місце серед них займає кутя, до складу якої входять відварена пшениця чи ячмінь з медом і маком. Також в передріздвяний вечір в Україні прийнято співати колядки.
Завтра, 7 січня, в Україні наступить Різдво за східним стилем. Читайте, куди сходити з родиною в Києві. Організатори заходів пропонують відвідувачам поколядувати, взяти участь у вертепах, поводити Козу і взяти участь у майстер-класах з виготовлення мотанок.DT.UA