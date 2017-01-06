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В Україні християни східного обряду святкують Святвечір

6 січня в 17:00

Вважається, що саме в цей вечір народився Ісус Христос.

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В Україні настав Святий Вечір.
kolizhanka.com.ua
 В Україні християни східного обряду святкують Святий Вечір. Це одне із найурочитістіших християнських свят, яке відзначається напередодні Різдва.

За традицією, Святвечір наступає з першою зорею. В Україні прийнято відзначати його особливою вечерею з 12 пісних страв.

Особливе місце серед них займає кутя, до складу якої входять відварена пшениця чи ячмінь з медом і маком. Також в передріздвяний вечір в Україні прийнято співати колядки.

Завтра, 7 січня, в Україні наступить Різдво за східним стилем. Читайте, куди сходити з родиною в КиєвіОрганізатори заходів пропонують відвідувачам поколядувати, взяти участь у вертепах, поводити Козу і взяти участь у майстер-класах з виготовлення мотанок.

За матеріалами: DT.UA
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Теги свято Україна християни Ісус Христос Різдво
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