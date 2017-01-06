В Україні християни східного обряду святкують Святвечір

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Вважається, що саме в цей вечір народився Ісус Христос.

В Україні настав Святий Вечір. kolizhanka.com.ua

В Україні християни східного обряду святкують Святий Вечір. Це одне із найурочитістіших християнських свят, яке відзначається напередодні

За традицією, Святвечір наступає з першою зорею. В Україні прийнято відзначати його особливою вечерею з 12 пісних страв.

Особливе місце серед них займає кутя, до складу якої входять відварена пшениця чи ячмінь з медом і маком. Також в передріздвяний вечір в Україні прийнято співати колядки.

Завтра, 7 січня, в Україні наступить Різдво за східним стилем. Читайте, куди сходити з родиною в Києві. Організатори заходів пропонують відвідувачам поколядувати, взяти участь у вертепах, поводити Козу і взяти участь у майстер-класах з виготовлення мотанок.