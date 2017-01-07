В Україні через хуртовини 71 населений пункт лишився без світла

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Бригади обленерго працюють над відновленням електропостачання в міста і села.

Через сніг і вітер кілька десятків населених пунктів в Україні лишилися без електрики. Василь Артюшенко, DT.UA

Через негоду перебої з електропостачанням виникли по всій Україні. В Державній службі з надзвичайних ситуацій нарахували 71 населений пункт, населення якого лишилося без світла.

"В період з 6 по 7 січня внаслідок несприятливих погодних умов (сніг, хуртовини, пориви вітру), через спрацювання систем захисту ліній електропередач, сталося знеструмлення 71 населеного пункту у семи областях, а саме: Одеській – 35 н.п., Львівській – 14 н.п., Херсонській – 10 н.п., Миколаївській – 7 н.п., Кіровоградській – 2 н.п., Київській – 2 н.п., Черкаській – 1 н.п.", - йдеться у повідомленні.

В ДСНС уточнюють, що бригади обленерго зараз працюють над тим, щоб відновити електропостачання.

Нагадаємо, що в Україні на вихідних очікуються складні погодні умови. За даними Укргідрометцентру, на террирторию України рухається активний Чорноморський циклон. Він принесе сильні снігопади, хуртовини, обледеніння та замети.