В січні буде оголошений додатковий набір у Нацполіцію

Додатково будуть відкриті конкурси для набору в патрульну поліцію.

Наприкінці січня 2017 року почнеться новий набір у Нацполіцію МВС України

В Україні наприкінці січня 2017 року буде оголошений додатковий набір у підрозділи Національної поліції, повідомив заступник голови НПУ Костянтин Бушуєв.

"Участь у конкурсах зможуть взяти всі громадяни України, які відповідають визначеним вимогам", – сказав Бушуєв, йдеться в повідомленні прес-служби МВС.

Він також наголосив, що додатково будуть відкриті конкурси для набору в патрульну поліцію.

У 2015 році в Україні почала працювати нова патрульна поліція, що набрана на конкурсній основі переважно з людей, які раніше не служили в органах правопорядку.

У березні 2016 року новоствореній поліції довіряли 28% громадян, 26% - не довіряли, інші довіряли і не довіряли в рівній мірі.