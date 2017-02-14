В СБУ показали відео затримання бойовика "ДНР", відповідального за катування українців

Злочинець намагався оформити на підконтрольній Києву території українську пенсію.

Співробітники СБУ затримали терориста "ДНР" в Слов'янську

Правоохоронці затримали в Слов'янську бойовика "", обгрунтовано підозрюваного у причетності до тортур українських заручників, повідомляє прес-служба СБУ.

"Правоохоронці встановили, що терорист навесні 2014 року добровільно вступив до незаконного збройного формування бойовиків, що діяли в окупованому на той час Слов'янську. У липні зловмисник на прізвисько "Крутий" перейшов до конвойної групи, що здійснює охорону українських військовослужбовців у приміщенні колишнього Управління СБ України в Донецькій області. За свідченням звільнених військових, він регулярно катував та знущався із заручників", – йдеться в повідомленні відомства, яке супроводжується відеозаписом затримання.

Наголошується, що оперативники СБУ затримали бойовика, коли він прибув на підконтрольну Києву територію для оформлення української пенсії.

У відношенні злочинця відкрито кримінальне провадження за ч. 1 і 2 ч. ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 1 ст. 258-3, (Створення терористичної групи чи терористичної організації) ч. 3 ст. 258 (Терористичний акт) та ч. 2 ст. 438 (Жорстоке поводження з військовополоненими).

Нагадаємо, 8 лютого Торезький міський суд засудив громадянина Російської Федерації до 11 років позбавлення волі за участь у бойових діях проти України у складі незаконних збройних формувань терористичної організації "ДНР".