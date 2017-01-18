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В СБУ підтвердили наявність запиту "ДНР" на видачу екс-беркутівців

18 січня в 18:29

Окупанти хочуть обміняти українських військовополонених на колишніх співробітників спецпідрозділу, обвинувачених у злочинах під час Майдану.

СБУ
Точну кількість запитуваних на обмін в СБУ не називають
Андрій Товстиженко, DT.UA
У Службі безпеки України підтвердили інформацію про запит так званої "ДНР" на передачу беркутівців, засуджених за розстріл учасників Революції гідності. Тим не менш, у СБУ можливість такої передачі заперечують, повідомляють "Українські новини".

Радник голови Служби безпеки України Юрій Тандіт відмовився говорити те, скільки саме екс-беркутівців хочуть обміняти представники "ДНР" - трьох або п'ятьох.

"Їх теж запитують (на видачу – ред.). Але наша позиція така, що ми не повинні звільняти тих людей, які не мають відношення до подій на цій неоголошеній війні", - зазначив Тандем.

В СБУ повністю заперечують можливість передачі бойовикам НВФ колишніх співробітників спецпідрозділу. На думку співробітників СБУ, Росія хоче зв'язати в одне ціле події Революції гідності і війну в Донбасі. Подібне українська сторона вважає неприпустимим.

Читайте також: СБУ визначає правову оцінку публікації Савченко списків полонених - Тандіт

Раніше DT.UA повідомляло, що російська сторона щонайменше двічі зверталася до Києва з пропозицією обміняти екс-беркутівців Павла Аброськіна та Сергія Зінченка, обвинувачених у вбивствах учасників Революції гідності.

Нагадаємо, навесні 2014 року "беркутівці" Павло Аброськін, Сергій Зінченко та їхній командир Дмитро Садовник були затримані та заарештовані. У жовтні 2014 року Садовнику запобіжний захід було змінено на домашній арешт, після чого він утік.

Детальніше про списки заручників на обмін у рамках "Мінська-2", а також про усталену практику переговорів з їх звільнення читайте в статті Валентини Самар "На світло" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: Українські новини
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Теги Україна СБУ ДНР Беркут
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