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В Росії йде відбір офіцерів для відправлення в Донбас — розвідка

22 лютого в 10:45

Пріоритет надається офіцерам, які плануються для просування по службі.

Боевики днр_12
В ЗС РФ йде відбір офіцерів для відправлення в ОРДЛО
vk.com/strelkov_info
У збройних силах РФ продовжується відбір офіцерів для ротації у з'єднаннях і частинах 1 АК (Донецьк) та 2 АК (Луганськ) ЗС РФ, повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

"Командуванням Центру територіальних військ (Новочеркаськ) Південного ВО (Ростов-на-Дону) ЗС РФ пріоритет надається офіцерам, які плануються для просування по службі та відібрані кандидатами для вступу на навчання у воєнні навчальні заклади оперативного і стратегічного рівнів", - йдеться в повідомленні ГУР в Facebook.

В розвідці також додали, що в ЗС РФ продовжується практика відбору офіцерів, які скоїли правопорушення або мають дисциплінарні стягнення, і які виявили бажання реабілітуватись шляхом участі у бойових діях.

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Раніше в ГУР повідомили, що російські військові в Донбасі пограбували, побили та намагалися зґвалтувати жительку окупованої частини Луганської області.

За матеріалами: DT.UA
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Теги офіцер Луганськ розвідка Росія Донбас Донецьк
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