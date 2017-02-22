В Росії йде відбір офіцерів для відправлення в Донбас — розвідка

Пріоритет надається офіцерам, які плануються для просування по службі.
"Командуванням Центру територіальних військ (Новочеркаськ) Південного ВО (Ростов-на-Дону) ЗС РФ пріоритет надається офіцерам, які плануються для просування по службі та відібрані кандидатами для вступу на навчання у воєнні навчальні заклади оперативного і стратегічного рівнів", - йдеться в повідомленні ГУР в Facebook.
В розвідці також додали, що в ЗС РФ продовжується практика відбору офіцерів, які скоїли правопорушення або мають дисциплінарні стягнення, і які виявили бажання реабілітуватись шляхом участі у бойових діях.
Раніше в ГУР повідомили, що російські військові в Донбасі пограбували, побили та намагалися зґвалтувати жительку окупованої частини Луганської області.DT.UA