В різдвяну ніч сили АТО біля Авдіївки відбили атаку ворожої ДРГ

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Завдяки злагодженим діям українських військовослужбовців ворог відступив.

Бойовики організували атаку на Авдіївку в ніч перед різдвом Donbass.ua

В районі населеного пункту Авдіївка в ніч з 6 на 7 січня відбулося бойове зіткнення між силами АТО та групою терористів, повідомили в Міністерстві оборони України.

"Диверсійна група противника чисельністю до 10 осіб підійшла до наших позицій на відстань ста метрів, після чого відкрила вогонь. Завдяки злагодженим діям військовослужбовців ЗС України напад було відбито, ворог відступив", - вказується в повідомленні прес-служби відомства.

Наголошується, що бій з бойовиками тривав близько години. ВСУ втрат не зазнали, втрати противника уточнюються.

припинення вогню з 24 грудня. Нагадаємо, що 21 грудня, спецпредставник ОБСЄ в Тристоронньої контактної групи в Мінську Мартін Сайдік заявив, що учасники переговорів домовилися про

Однак, як повідомили в штабі АТО, режим тиші підтримувався близько 25 хвилин, після чого терористи відновили обстріли позицій ЗСУ з різних видів озброєння, у тому числі, ствольної артилерії та мінометів.