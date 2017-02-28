В ОРЛО п'яні бойовики погрожували школярам та вчителям розправою - розвідка

Окупанти зірвали урок в загальноосвітній школі Хрустального.
За даними розвідників, троє озброєних військовослужбовців 7-ої окремої мотострілецької бригади (Брянка) 2-го АК у стані сильного алкогольного сп'яніння зірвали урок в одній із загальноосвітніх шкіл Хрустального.
П'яні окупанти зайшли в будівлю та почали погрожувати школярам і вчителям навчального закладу фізичною розправою.
Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що на так званих "уроках громадськості" школярам нав'язується ідея неможливості подальшого співіснування з Україною у контексті героїзації військового злочинця "Гіві".
В окупованому Донецьку студентів місцевих навчальних закладів змушують здавати кров для поранених під час бойових дій бойовиків.DT.UA