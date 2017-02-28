В ОРЛО п'яні бойовики погрожували школярам та вчителям розправою - розвідка

Окупанти зірвали урок в загальноосвітній школі Хрустального.

Бойовики напідпитку погрожували школярам та вчителям Луганщини розправою blogsicilia.it

Російські військовослужбовці зі з'єднань та частин 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) Армійських корпусів Збройних сил Російської Федерації продовжуютьна тимчасово непідконтрольних Україні територіях, повідомляє прес-служба Головного управління Розвідки Міністерства оборони України.

За даними розвідників, троє озброєних військовослужбовців 7-ої окремої мотострілецької бригади (Брянка) 2-го АК у стані сильного алкогольного сп'яніння зірвали урок в одній із загальноосвітніх шкіл Хрустального.

П'яні окупанти зайшли в будівлю та почали погрожувати школярам і вчителям навчального закладу фізичною розправою.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що на так званих "уроках громадськості" школярам нав'язується ідея неможливості подальшого співіснування з Україною у контексті героїзації військового злочинця "Гіві".

В окупованому Донецьку студентів місцевих навчальних закладів змушують здавати кров для поранених під час бойових дій бойовиків.