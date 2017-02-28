Топ Новини
<
>

В ОРЛО п'яні бойовики погрожували школярам та вчителям розправою - розвідка

28 лютого в 12:14

Окупанти зірвали урок в загальноосвітній школі Хрустального.

школа
Бойовики напідпитку погрожували школярам та вчителям Луганщини розправою
blogsicilia.it
Російські військовослужбовці зі з'єднань та частин 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) Армійських корпусів Збройних сил Російської Федерації продовжують чинити беззаконня по відношенню до українських громадян на тимчасово непідконтрольних Україні територіях, повідомляє прес-служба Головного управління Розвідки Міністерства оборони України.

За даними розвідників, троє озброєних військовослужбовців 7-ої окремої мотострілецької бригади (Брянка) 2-го АК у стані сильного алкогольного сп'яніння зірвали урок в одній із загальноосвітніх шкіл Хрустального.

П'яні окупанти зайшли в будівлю та почали погрожувати школярам і вчителям навчального закладу фізичною розправою.

Читайте також: У Донецьку окупанти зміцнюють позиції бойовиків кадровими російськими військовими - ІС

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що на так званих "уроках громадськості" школярам нав'язується ідея неможливості подальшого співіснування з Україною у контексті героїзації військового злочинця "Гіві".

В окупованому Донецьку студентів місцевих навчальних закладів змушують здавати кров для поранених під час бойових дій бойовиків. 

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги Україна школяр Росія бойовики вчителі школа
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 27.05
EUR 28.64
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...