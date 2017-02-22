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В ОРДО ув'язнених і полонених змушують зміцнювати опорні пункти бойовиків – ІС

22 лютого в 12:18

У роботах поблизу Докучаєвська брали участь близько 50 осіб.

АТО пленный
Бойовики ОРДО зміцнюють власні позиції чужими руками
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В районі Докучаєвська люди в чорній формі без розпізнавальних знаків і зброї провели роботи з обладнання опорних пунктів підрозділів російсько-терористичних військ, повідомив координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

За даними групи, у роботах взяли участь близько 50 осіб. При цьому працівників охороняли озброєні бойовики в маскувальних халатах.

Передбачається, що людьми в чорній формі можуть бути засуджені або військовополонені.

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Раніше повідомлялося, що за даними СБУ, терористи ОРДЛО утримують в заручниках 110 українських громадян. 492 людини вважаються зниклими безвісти. У Мінську тривають переговори щодо обміну полоненими за формулою "228 на 58", узгодженою з ОБСЄ.

Детальніше про ситуацію із заручниками читайте в матеріалі Валентини Самар "На світло" в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: DT.UA
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Теги полон заручники бойовики роботи
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