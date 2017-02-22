В ОРДО ув'язнених і полонених змушують зміцнювати опорні пункти бойовиків – ІС

У роботах поблизу Докучаєвська брали участь близько 50 осіб.
За даними групи, у роботах взяли участь близько 50 осіб. При цьому працівників охороняли озброєні бойовики в маскувальних халатах.
Передбачається, що людьми в чорній формі можуть бути засуджені або військовополонені.
Раніше повідомлялося, що за даними СБУ, терористи ОРДЛО утримують в заручниках 110 українських громадян. 492 людини вважаються зниклими безвісти. У Мінську тривають переговори щодо обміну полоненими за формулою "228 на 58", узгодженою з ОБСЄ.
Детальніше про ситуацію із заручниками читайте в матеріалі Валентини Самар "На світло" в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".DT.UA