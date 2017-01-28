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В ОРДЛО проїхали 30 вантажівок з гумдопомогою

28 січня в 18:34

Більшість вантажівок перевозили будівельні матеріали.

МККК, Красный Крест
Червоний Хрест відправив у ОРДЛО сім вантажівок гумдопомоги

Через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Новотроїцьке" на територію ОРДЛО прослідувало 30 вантажівок з гуманітарною допомогою, повідомили в прес-службі Держприкордонслужби.

Наголошується, що 23 автомобілі перевозили понад 500 тонн будівельних матеріалів від гуманітарної організації "Регіональне представництво управління верховного комісара ООН у справах біженців у Білорусі, Молдові, Україні", а решта сім вантажівок були завантажені продовольчими наборами загальною вагою 115 тонн від місії Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

"Гуманітарна допомога призначалася для жителів Донецької і Луганської областей", - йдеться в повідомленні ДПСУ.

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Раніше повідомлялося, що Міжнародний комітет Червоного Хреста планує у 2017 році мобілізувати понад 60 млн доларів для гуманітарної допомоги Україні

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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Теги допомога Україна Донецьк Луганськ
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