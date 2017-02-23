В ОРДЛО бойовики святкують 23 лютого пиятикою та вживанням наркотиків - розвідка

Від передозування помер командир одного зі взводів окупантів.

"Захисники Донбасу" святкують День захисника Вітчизни наркотиками та алкоголем Маркіян Лубківський/Facebook

На тимчасово окупованих територіях Донбасусвяткують чергову річницю радянської армії, повідомляє прес-служба Головного управління Розвідки Міністерства оборони України.

Командування з'єднань і частин 1-го АК (Донецьк) і 2-го АК (Луганськ) ЗС РФ оголосило 23-26 лютого вихідними днями. Проте деякі військовослужбовці вже розпочали святкування з вживанням наркотиків. Від передозування наркотиками 21 лютого помер командир взводу 7-ої окремої мотострілецької бригади (Брянка) 2 АК.

"З метою попередження правопорушень, пов'язаних із вживанням спиртних напоїв, військовослужбовців схильних до алкоголізму та наркоманії, відправлено на передові позиції під приводом необхідності посилення", - йдеться у повідомленні прес-служби ГУР МОУ.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що керівництво Міністерства оборони РФ ініціювало створення бригад військових лікарів для перевірки російських військовослужбовців, які дислокуються в анексованому Криму, на наркотики.

Як повідомлялося раніше, російські військові в Криму порушують дисципліну та пиячать. Так, для профілактики та лікування випадків "білої гарячки" та алкогольної інтоксикації медслужба базового табору батальйонної тактичної групи (БТГр) зі складу 51 парашутно-десантного полку 106 повітряно-десантної дивізії ЗС РФ придбала велику кількість антидепресантів та гепатопротекторів.