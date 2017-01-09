В Одеській області від переохолодження загинув прикордонник

Прикордонник потрапив у снігову бурю.

Від переохолодження загинув український прикордонник

В Одеській області від переохолодження загинув службовець Ізмаїльського прикордонного загону, що потрапив у снігову бурю, про це повідомив голова Кілійської районної ради Павло Бойченко на своїй сторінці в Facebook.

"Від переохолодження загинув молодий чоловік, житель Кілії, Ізмаїльського прикордонного загону 95 року народження. Зв'язок з ним було втрачено ще 7 числа, коли чоловік вирішив пішки дістатися з Кілії в бік Шевченкове до родичів. Його тіло було виявлено в районі колишнього цегельного заводу в полуторах кілометри від Шевченкове. Всі обставини встановлюються. Рідним і близьким висловлюємо співчуття", - повідомив Бойченко.

Як повідомлялося, 7 січня у зв'язку з погіршенням погодних умов на всіх автошляхах Одеської області після 18.00 припинено рух автотранспорту