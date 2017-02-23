В Одесі відбулась перепалка між прихильниками та противниками "23 лютого"

Супротивники "23 лютого" назвали бажаючих відсвяткувати цей день саме сьогодні "окупантами".

В Одесі відбулися сутички між прихильниками та супротивниками "23 лютого" Wikimedia commons

В Одесі на Алеї Слави відбулась перепалка між бажаючими відсвяткуватиВітчизни за радянськими традиціями 23 лютого і супротивниками свята.

Супротивники "23 лютого" назвали бажаючих відсвяткувати цей день саме сьогодні "окупантами". Прихильники викрикували, що ті, хто заважає їм — "фашисти", передає 048.ua.





20 лютого 2015 року Президент України Петро Порошенко запропонував Верховній Раді встановити святковим днем День захисника України 14 жовтня. 13 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав указ, відповідно до якого щороку 14 жовтня відзначатиметься День захисника України. Указ, який встановлює Днем захисника Вітчизни 23 лютого, був визнаний таким, що втратив чинність.

5 березня Рада зробила День захисника України вихідним. "За" проголосували 244 народних депутата.

Як відомо, 14 жовтня відзначається День українського козацтва, а також річниця створення УПА і день Покрови Пресвятої Богородиці. Різні політичні сили та представники громадськості протягом кількох років виступали з вимогою проголосити цей день державним святом.