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В Одесі поліцейські врятували дівчину від викрадення

3 лютого в 21:24

Її намагалися викрасти троє чоловіків.

Похитители девушки задержаны
Викрадачі затримані

В Одесі патрульні поліцейські врятували 18-річну дівчину, яку викрали троє невідомих і намагалися вивезти з міста, повідомляється на сайті поліції Одеської області.

За наданими очевидцями прикметами патрульні зупинили автомобіль Mercedes. В салоні автомобіля знаходилися троє чоловіків і дівчина, яка заявила, що в машині її утримують силоміць. Всіх учасників події доставили до Суворовського відділу поліції.

Трьом затриманим чоловікам повідомили про підозру у незаконному позбавленні волі або викрадення людини Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

За даними начальника одеської поліції Дмитра Головіна, викрадена дівчина жила в престижному одеському готелі на березі моря. За його словами, викрадачів підозрюють у намірі утримувати заручницю, вимагаючи гроші.

Також оприлюднено відео очевидців, які зняли момент викрадення (увага, присутня ненормативна лексика!).

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Як повідомлялося, в Одесі на великому хабарі зловили військового тиловика.

За матеріалами: DT.UA
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