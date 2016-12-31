В Одесі на великому хабарі спіймали військового чиновника

Чиновник вимагав "відкат" з підрядника, який ремонтує казарми.
Він вимагав "відкат" з підрядчика, який виконує ремонт казарм, повідомив в Facebook головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.
"Управління захисту економіки Національної поліції в Одеській області і військова прокуратура Південного регіону тільки що в Одесі затримали на "гарячому" заступника начальника Південного територіального управління Квартирно-експлуатаційного управління Міноборони України за вимагання та отримання від підрядника 350 тис. гривень хабара (3% від кошторису ремонту військових казарм)", - повідомив Матіос.
Як повідомлялося, на початку грудня під час отримання 300 тис. гривень хабара зловили заступника керівника Каховської прокуратури Херсонської області.DT.UA