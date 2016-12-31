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В Одесі на великому хабарі спіймали військового чиновника

31 грудня в 03:18

Чиновник вимагав "відкат" з підрядника, який ремонтує казарми.

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В Одесі спіймали військового-хабарника
Ольга Кононенко, ZN.UA
В Одесі під час отримання хабара у розмірі 350 тисяч гривень спіймали військового чиновника.

Він вимагав "відкат" з підрядчика, який виконує ремонт казарм, повідомив в Facebook головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.

"Управління захисту економіки Національної поліції в Одеській області і військова прокуратура Південного регіону тільки що в Одесі затримали на "гарячому" заступника начальника Південного територіального управління Квартирно-експлуатаційного управління Міноборони України за вимагання та отримання від підрядника 350 тис. гривень хабара (3% від кошторису ремонту військових казарм)", - повідомив Матіос.

Як повідомлялося, на початку грудня під час отримання 300 тис. гривень хабара зловили заступника керівника Каховської прокуратури Херсонської області.

За матеріалами: DT.UA
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