В ОБСЄ повідомляють про зближення підрозділів бойовиків і військ ЗСУ вздовж лінії розмежування

Сепаратисти і бійці ЗСУ просуваються ближче до лінії розмежування, наближаючись один до одного на відстань пострілу зі стрілецької зброї.

За контроль над "сірою зоною" борються бойовики і бійці ЗСУ Максим Авдєєв/meduza.io

Спостерігачізазначають просування обох сторін збройного конфлікту на сході України до "лінії розмежування" - зоні, яка, згідно з Мінським домовленостями, повинна залишатися нейтральною, повідомляє Deutsche Welle

"Вони займають нові позиції на територіях, просуваючись ближче один до одного вздовж лінії розмежування", - зазначив заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг.

У щоденних звітах СММ ОБСЄ згадуються факти взяття під контроль тих чи інших територій обома сторонами. Так, Комінтернове (Пикузи) спостерігачі ОБСЄ оцінювали як підконтрольне владі 15 січня 2015 року. За даними спостерігачів, станом на січень 2016 року воно контролювалося бойовиками. У той самий час підконтрольне бойовикам Водяне, згідно звітам СММ ОБСЄ, тепер знаходиться під контролем української влади.

Голова зовнішньополітичного комітету Європарламенту Ельмар Брок зазначає, що відвід важкого озброєння призводить до нових жертв у зоні АТО.

"Виникла сіра зона, в яку зараз проникають солдати обох сторін, наближаючись на відстань рушничного пострілу. Це, звичайно, призводить до прямої боротьби, в якій гине все більше людей", - повідомив він.

18 грудня почалася ескалація конфлікту на Світлодарській дузі. За один день спостерігачі ОБСЄ зафіксували 2900 вибухів, втрати в лавах бійців ЗСУ, за словами спікера Міністерства оборони України з питань АТО Андрія Лисенка, "стали найбільшими за останні п'ять місяців".

Тим не менш, Лисенко зазначив, що ЗСУ вдалося зайняти нові позиції і просунуться вперед.

"Це дуже вигідна позиція. Після того, як бойовики пішли в атаку, і наші хлопці відбили цей наступ і перейшли в активну контратаку, вони зайняли цю висоту. З неї проглядається навіть Горлівка. Там взяли три висоти", - розповів Лисенко.

Спікер також додав, що згідно з Мінськими домовленостями це українська територія.

На саміті лідерів країн "Нормандської четвірки" 19 жовтня в Берліні була досягнута домовленість, що до кінця листопада глави МЗС затвердять основу проекту "дорожньої карти" з імплементації Мінських угод. Крім того, лідери країн попередньо домовилися про продовження роботи з розведення військ на чотирьох ділянках лінії зіткнення в Донбасі. Серед цих ділянок, зокрема, має бути і Дебальцеве Донецької області.

Проте міністри закордонних справ України, Німеччини, Франції та Росії на переговорах у Мінську 29 листопада не досягли прогресу в узгодженні "дорожньої карти" через відмову очільника МЗС РФ Сергія Лаврова обговорювати розміщення збройної місії ОБСЄ в Донбасі.

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