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В ОБСЄ обстріл фільтрувальної станції назвали демонстрацією зневаги до людського життя

24 лютого в 17:36

Голова СММ ОБСЄ закликав сторони негайно припинити вогонь і відвести заборонені "Мінськом" озброєння.

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В ОБСЄ прокоментували ситуацію навколо Донецької фільтрувальної станції
Flickr/OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine
Обстріл бойовиками Донецької фільтрувальної станції демонструє повну зневагу до людського життя і широких інтересів цивільного населення, заявив Голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Ертугрул Апакан.

Як зазначається в повідомленні СММ ОБСЄ в Facebook, глава місії відреагував на сьогоднішні обстріл станції бойовиками, закликавши сторони негайно припинити вогонь, забезпечити відведення важких озброєнь, заборонених Мінськими угодами, а також залишити поза конфліктом даний об'єкт критично важливої інфраструктури.

Апакан також підкреслив необхідність повного доступу ОБСЄ до даної області, вказавши на те, що сторони все ще не забезпечили розмінування зазначеної ділянки, що не дозволяє ОБСЄ потрапити на станцію.

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Нагадаємо, вранці 24 лютого віце-прем'єр міністр Геннадій Зубко повідомив, що припинення водопостачання Авдіївки Донецької області припинено через пряме влучання снаряда в фільтрувальну станцію.

Раніше в ОБСЄ попереджали, що попадання снаряду по резервуару з хлоридом, що знаходиться в Донецькій фільтрувальної станції, може спровокувати гуманітарну та екологічну катастрофу.

За матеріалами: DT.UA
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Теги ОБСЄ станції Донецьк
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