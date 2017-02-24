В ОБСЄ обстріл фільтрувальної станції назвали демонстрацією зневаги до людського життя

Голова СММ ОБСЄ закликав сторони негайно припинити вогонь і відвести заборонені "Мінськом" озброєння.
Як зазначається в повідомленні СММ ОБСЄ в Facebook, глава місії відреагував на сьогоднішні обстріл станції бойовиками, закликавши сторони негайно припинити вогонь, забезпечити відведення важких озброєнь, заборонених Мінськими угодами, а також залишити поза конфліктом даний об'єкт критично важливої інфраструктури.
Апакан також підкреслив необхідність повного доступу ОБСЄ до даної області, вказавши на те, що сторони все ще не забезпечили розмінування зазначеної ділянки, що не дозволяє ОБСЄ потрапити на станцію.
Нагадаємо, вранці 24 лютого віце-прем'єр міністр Геннадій Зубко повідомив, що припинення водопостачання Авдіївки Донецької області припинено через пряме влучання снаряда в фільтрувальну станцію.
Раніше в ОБСЄ попереджали, що попадання снаряду по резервуару з хлоридом, що знаходиться в Донецькій фільтрувальної станції, може спровокувати гуманітарну та екологічну катастрофу.DT.UA