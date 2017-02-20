Топ Новини
<
>

В "ЛНР" у шести екс-бойовиків вилучили цілий арсенал зброї – ІС

20 лютого в 10:46

Серед вилученого – гранати, автомати, пістолети і один вибуховий пристрій без оболонки.

автомат
Колишні "ополченці ЛНР" зберігали вдома стрілецьку зброю та гранати
У так званій "ЛНР" пройшла чергова хвиля вилучення зброї, повідомляє координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

Місцеві "правоохоронці" вилучали у населення "незаконно утримувану зброю і боєприпаси", а також затримували винних.

"Протягом минулих вихідних вилучено: безоболонковий вибуховий пристрій, шість гранат РГД-5, три гранати Ф-1, автомати АКМ (автомат Калашникова модернізований) і АКС-74 (автомат Калашникова зі складним прикладом), чотири ПМ (пістолета Макарова), в тому числі один з ПБС (глушником), сотні патронів, підривники", - написав на своїй сторінці в Facebook Тимчук.

Усі шестеро затриманих – колишні "ополченці", зберігали зброю і боєприпаси за місцем проживання і раніше неодноразово погрожували оточуючим застосувати зброю.

Читайте також: "ДНР" і "ЛНР" стали найбільшими імпортерами пива і м'яса з РФ

Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася: супротивник з 29 січня веде масований обстріл Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріли Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ вже призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Через обстріли російських сил було порушено тепло - та енергопостачання міста, у місті введено режим надзвичайної ситуації, призупинив роботу коксохімічний завод. У понеділок, 6 лютого відновлено водо-, тепло - та електропостачання Авдіївки, запрацювали загальноосвітні школи і дитячі садки.

Детальніше про ескалацію ситуації під Авдіївкою читайте в статті Юрія Бутусова "Що сталося в Авдіївці?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги зброя ЛНР боєприпаси автомат гранати вилучення пістолети
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 27.03
EUR 28.78
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...