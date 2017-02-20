В "ЛНР" у шести екс-бойовиків вилучили цілий арсенал зброї – ІС

Серед вилученого – гранати, автомати, пістолети і один вибуховий пристрій без оболонки.

Колишні "ополченці ЛНР" зберігали вдома стрілецьку зброю та гранати

У так званій "" пройшла чергова хвиля вилучення зброї, повідомляє координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

Місцеві "правоохоронці" вилучали у населення "незаконно утримувану зброю і боєприпаси", а також затримували винних.

"Протягом минулих вихідних вилучено: безоболонковий вибуховий пристрій, шість гранат РГД-5, три гранати Ф-1, автомати АКМ (автомат Калашникова модернізований) і АКС-74 (автомат Калашникова зі складним прикладом), чотири ПМ (пістолета Макарова), в тому числі один з ПБС (глушником), сотні патронів, підривники", - написав на своїй сторінці в Facebook Тимчук.

Усі шестеро затриманих – колишні "ополченці", зберігали зброю і боєприпаси за місцем проживання і раніше неодноразово погрожували оточуючим застосувати зброю.

Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася: супротивник з 29 січня веде масований обстріл Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріли Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ вже призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Через обстріли російських сил було порушено тепло - та енергопостачання міста, у місті введено режим надзвичайної ситуації, призупинив роботу коксохімічний завод. У понеділок, 6 лютого відновлено водо-, тепло - та електропостачання Авдіївки, запрацювали загальноосвітні школи і дитячі садки.

Детальніше про ескалацію ситуації під Авдіївкою читайте в статті Юрія Бутусова "Що сталося в Авдіївці?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".