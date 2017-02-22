В Донбасі діють більше п'яти ДРГ кадрових російських розвідників - ІС

Диверсанти готують "гучні" диверсії щодо сил АТО.

В зоні АТО діють підготовлені російські диверсанти vk.com/donetskhd

На тимчасово окупованих територіяхдіють російські розвідники, повідомляє координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

"Відразу на декількох ділянках лінії фронту: від Старогнатівки до Докучаєвська, в районі Тельманового, навпроти Невельського і на Світлодарській дузі від Троїцького до Розсадок, помічено появу розвідпідрозділів спеціального призначення Головного розвідувального управління Генерального штабу Збройних Сил Російської Федерації", - пише Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

За словами координатора, 20-25 розвідників розбиті на диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ) по 5-6 чоловік. Вони чудово екіпіровані, дисципліновані і переміщуються в обстановці максимально можливої секретності. Приховують обличчя, не мають ніяких відзнак, а один до одного звертаються виключно за позивними або номерами.

"На передовій "працюють" наїздами. В район виконання завдань прибувають власним автотранспортом, з "місцевим" командуванням і бойовиками спілкуються виключно зі службової необхідності", - зазначає Тимчук.

Розвідники виявляють великий інтерес до способів інфільтрації у найближчі тактичні тили українських військ. Як повідомляє Дмитро Тимчук, вони дуже ретельно потай вивчають передній край на цілій низці ділянок, а також використовують для ведення розвідки великий арсенал технічних засобів - у диверсантів є портативні радіолокаційні станції (РЛС) та засоби радіорозвідки.

"За низкою ознак, дані ДРГ готують ряд "гучних" диверсій проти підрозділів ЗСУ на передньому краї і в тактичному тилу. Судячи з затребуваної командирами даних груп інформації, особливою увагою будуть користуватися КП і ПУ українських військ, склади боєприпасів і пально-мастильних матеріалів, базові табори, стоянки бойової техніки, можливе "полювання" на окремих військових начальників сил АТО", - підкреслює координатор.

Як повідомлялося раніше, 14 січня ДРГ бойовиків двічі намагалися атакувати позиції українських військових під Маріуполем. Під прикриттям ворожого вогню групи з п'яти та семи осіб рухалися в напрямку позицій сил АТО, але їхні атаки було відбито, бойовики понесли втрати.

У ніч з 6 на 7 січня в районі Авдіївки відбулося бойове зіткнення між силами АТО та ДРГ бойовиків чисельністю до десяти осіб. Напад було відбито, диверсанти змушені були відступити.