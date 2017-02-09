В Дніпрі почався суд над підозрюваним у вбивстві поліцейських Пугачовим

Попереднє засідання відклали для посилення заходів безпеки.

У Дніпрі судять підозрюваного у вбивстві поліцейських "торнадівця" Національна поліція України

У Дніпрі в четвер, 9 лютого, розпочався суд над колишнім бійцем роти МВС "Торнадо"

Його підозрюють у скоєнні низки злочинів, зокрема, вбивстві двох патрульних і замаху на водія маршрутки, який намагався зупинити злочинця, передає ТСН. Пугачову повідомив про підозру за п'ятьма статтями кримінального кодексу.

Підсудний вимагав, щоб його справа розглядалася судом присяжних, що може істотно затягнути судовий процес. Попереднє судове засідання відклали для посилення заходів безпеки.

Нагадаємо, вранці 25 вересня минулого року в Дніпрі водій автомобіля Citroen застрелив патрульного поліцейського Артема Кутушєва, який зупинив його автомобіль за порушення правил дорожнього руху. Працівник патрульної поліції загинув на місці, а його напарниця Ольга Макаренко отримала поранення. Згодом вона померла у лікарні під час операції. Кутушев виховував трирічну доньку, Макаренко - двох синів.

У вбивстві патрульних підозрюють 33-річного жителя міста Торез Донецької області Олександра Пугачова. Радник міністра внутрішніх справ, народний депутат Антон Геращенко повідомив, що Пугачов є колишнім бійцем батальйону "Торнадо".