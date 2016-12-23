В чергах на кордоні з Польщею стоять понад 1400 автомобілів

Найбільші черги утворилися біля пунка пропуску "Рава-Руська".
Найбільші черги зафіксовані на пункті пропуску "Рава-Руська" – 300 автомобілів. Також по 200 транспортних засобів стоять на П "Шегині" та "Смільниця".
На пунк пропуску "Угринів" зафіксовано 170 автомобілів, на ПП "Краковець" -150 (також додатково -100 л/а), на ПП "Ягодин - авто" - 130, на ПП "Грушів" - 100 та ПП "Устилуг" - 70 транспортних засобів.
На кордонах з Угорщиною, Молдовою, Словаччиною та Румунією черг немає.
Раніше стало відомо, що "Укрзалізниця" запустить "Інтерсіті" у Польщі 23 грудня. Вартість проїзду у вагонах першого класу складе орієнтовно 574 грн, другого класу — 406 грн.DT.UA