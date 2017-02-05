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В Авдіївці встановлено стабільний режим теплопостачання – Цеголко

5 лютого в 19:34

У місті відновлено вуличне освітлення.

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В Авдіївці ведуться роботи із відновлення цілодобового водопостачання
Сайт РНБО
Теплопостачання Авдіївки перведено з аварійного на резервних генераторах на стабільний режим, повідомив прес-секретар президента України Святослав Цеголко на своїй сторінці у Facebook в неділю ввечері, 5 лютого.

У місті також відновлено вуличне освітлення, ведуться роботи із забезпечення цілодобового водопостачання.

Як повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський, в Авдіївці тривають роботи по відновленню пошкоджених обстрілами житлових будинків. До місто продовжує прибувати гуманітарна допомога.

 

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Теплопостачання Авдіївки було порушено через обстріли російськими терористами коксохімічного заводу, який генерує енергію для опалення житлових кварталів міста та комунальних закладів.

Нагадаємо, 5 лютого президент України Петро Порошенко повідомив про відновлення електропостачання Авдіївки Донецької області після завершення ремонтних робіт на пошкоджених в ході обстрілів лініях електропередач.

За матеріалами: DT.UA
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Теги АТО ЗСУ ДНР ЛНР ОРДЛО Донбас Авдіївка
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