В Авдіївці встановлено стабільний режим теплопостачання – Цеголко

У місті відновлено вуличне освітлення.

В Авдіївці ведуться роботи із відновлення цілодобового водопостачання Сайт РНБО

Теплопостачанняперведено з аварійного на резервних генераторах на стабільний режим, повідомив прес-секретар президента України Святослав Цеголко на своїй сторінці у Facebook в неділю ввечері, 5 лютого.

У місті також відновлено вуличне освітлення, ведуться роботи із забезпечення цілодобового водопостачання.

Як повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський, в Авдіївці тривають роботи по відновленню пошкоджених обстрілами житлових будинків. До місто продовжує прибувати гуманітарна допомога.

Теплопостачання Авдіївки було порушено через обстріли російськими терористами коксохімічного заводу, який генерує енергію для опалення житлових кварталів міста та комунальних закладів.

Нагадаємо, 5 лютого президент України Петро Порошенко повідомив про відновлення електропостачання Авдіївки Донецької області після завершення ремонтних робіт на пошкоджених в ході обстрілів лініях електропередач.