В Алчевськ прибула колона вантажівок з російськими найманцями – ІС

Колону супроводжували легкові автомобілі з офіцерами ЗС РФ.

Всього в Алчевськ прибуло близько 150 осіб РИА Новости

В Алчевськ прибула колона тентованих вантажівок з бойовиками, повідомляє координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

За його даними, всього прибуло близько 150 чоловік, основна частина – російські найманці.

"Колону супроводжували легкові автомобілі з офіцерами ЗС РФ (6 "радників"). Більшість прибулих бойовиків одягнені в зимовий камуфляж", - зазначає Тимчук.

Нагадаємо, в середу 21 грудня, спецпредставник ОБСЄ в Тристоронньої контактної групи в Мінську Мартін Сайдік заявив, що учасники переговорів домовилися про припинення вогню з 24 грудня. Однак бойові дії не припинилися.

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