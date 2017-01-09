В Алчевськ прибула колона вантажівок з російськими найманцями – ІС

Колону супроводжували легкові автомобілі з офіцерами ЗС РФ.
За його даними, всього прибуло близько 150 чоловік, основна частина – російські найманці.
"Колону супроводжували легкові автомобілі з офіцерами ЗС РФ (6 "радників"). Більшість прибулих бойовиків одягнені в зимовий камуфляж", - зазначає Тимчук.
Нагадаємо, в середу 21 грудня, спецпредставник ОБСЄ в Тристоронньої контактної групи в Мінську Мартін Сайдік заявив, що учасники переговорів домовилися про припинення вогню з 24 грудня. Однак бойові дії не припинилися.
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