Українці хочуть отримати на Новий рік гроші, романтичну подорож або побутову технiку

Перші шість подарунків, які б хотіли отримати українці – це гроші, романтична подорож, побутова техніка, автомобіль та аксесуари до нього, цукерки та квіти, ювелірна прикраса.

Якщо ви хочете подарувати своїй улюбленій людині на Новий рік ялинкову іграшку, краще цього не робити, бо від вас такого не чекають Андрій Товстиженко, ZN.UA

Згідно з результатами опитування КМІС, перше місце в рейтингу подарунків, як і в тому році, займають гроші. 21%чоловіків хотіли б отримати гроші, як подарунок на(у 2015 році було 13%), серед жінок таких 17% (у 2015 році було15%).

На другому місці в ієрархії подарунків у чоловіків романтична подорож та автомобіль з аксесуарами до нього – цих подарунків бажають однаково 10% (у 2015 році роціавтомобіль та аксесуари обрали 13%, а романтичну подорож лише 6%); жінки солідарні з чоловіками стосовно романтичної подорожі, її вибрали 11%, автомобілі та аксесуари хотіли б отримати у подарунок лише 3% жінок (хоча це більше ніж у 2015 році, було 1%).

На третьому місці в цьому році у чоловіків та жінок – побутова техніка, так відповіли однаково 8% чоловіків та жінок. У 2015 році серед чоловіків такий подарунок обрали 5%,серед жінок – 6% .

7% чоловіків не чекають ніяких подарунків на Новий рік, серед жінок ця кількість за рік значно збільшилася – 13% (у 2015 році було 4%)

Проте в цьому році серед чоловіків та жінок зменшилася кількість тих, кому не дарують подарунків на Новий рік – 6% серед чоловіків (в тому році було 10%) та 4% серед жінок (було 8%).

За статтю:

чоловiк жiнка Грошi 21,4 17,1 Романтичну подорож 10,2 10,8 Автомобiль, аксесуари до автомобiля 10,1 3,4 Побутову технiку 8,2 7,5 Комп'ютер, планшет 4,2 2,9 Мобiльний телефон, електронну книгу, iнший електронний прист 4,0 2,9 Предмет одягу, взуття 3,5 4,1 Подарунок ручної роботи, хенд-мейд 1,7 1,3 Туалетну воду, парфуми, косметику 1,6 3,6 Цукерки, квiти 1,6 6,9 Ювелiрну прикрасу 0,9 7,1 Ялинкову iграшку, прикрасу 0,9 0,5 Домашню тварину 0,8 1,2 Iнше 9,6 13,3 НIЧОГО 5,0 4,2 МЕНI НЕ ДАРУЮТЬ ПОДАРУНКIВ 6,0 4,3 ВАЖКО СКАЗАТИ 10,3 7,6 ВIДМОВА ВIДПОВIДАТИ 0 1,3 РАЗОМ 100 100

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування 3-12 грудня 2016 року серед 2040 респондентів по всій Україні крім окупованих територій. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% – для показників близьких до 25%, 2,0% – для показників близьких до 10%, 1,4% – для показників близьких до 5%.

За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у Святого Миколая вірять більше третини українців (37%), 53% - не вірять у нього і ще 8% – не визначилися з відповіддю, а 2% – взагалі не знають, хто це такий. У Діда Мороза вірять 22% опитаних українців, 70% – не вірять, 7% не визначилися, а 1% взагалі не знають, хто це такий.