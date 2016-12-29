Українці хочуть отримати на Новий рік гроші, романтичну подорож або побутову технiку

Перші шість подарунків, які б хотіли отримати українці – це гроші, романтична подорож, побутова техніка, автомобіль та аксесуари до нього, цукерки та квіти, ювелірна прикраса.
На другому місці в ієрархії подарунків у чоловіків романтична подорож та автомобіль з аксесуарами до нього – цих подарунків бажають однаково 10% (у 2015 році роціавтомобіль та аксесуари обрали 13%, а романтичну подорож лише 6%); жінки солідарні з чоловіками стосовно романтичної подорожі, її вибрали 11%, автомобілі та аксесуари хотіли б отримати у подарунок лише 3% жінок (хоча це більше ніж у 2015 році, було 1%).
На третьому місці в цьому році у чоловіків та жінок – побутова техніка, так відповіли однаково 8% чоловіків та жінок. У 2015 році серед чоловіків такий подарунок обрали 5%,серед жінок – 6% .
7% чоловіків не чекають ніяких подарунків на Новий рік, серед жінок ця кількість за рік значно збільшилася – 13% (у 2015 році було 4%)
Проте в цьому році серед чоловіків та жінок зменшилася кількість тих, кому не дарують подарунків на Новий рік – 6% серед чоловіків (в тому році було 10%) та 4% серед жінок (було 8%).
За статтю:
|
|
чоловiк
|
жiнка
|
Грошi
|
21,4
|
17,1
|
Романтичну подорож
|
10,2
|
10,8
|
Автомобiль, аксесуари до автомобiля
|
10,1
|
3,4
|
Побутову технiку
|
8,2
|
7,5
|
Комп'ютер, планшет
|
4,2
|
2,9
|
Мобiльний телефон, електронну книгу, iнший електронний прист
|
4,0
|
2,9
|
Предмет одягу, взуття
|
3,5
|
4,1
|
Подарунок ручної роботи, хенд-мейд
|
1,7
|
1,3
|
Туалетну воду, парфуми, косметику
|
1,6
|
3,6
|
Цукерки, квiти
|
1,6
|
6,9
|
Ювелiрну прикрасу
|
0,9
|
7,1
|
Ялинкову iграшку, прикрасу
|
0,9
|
0,5
|
Домашню тварину
|
0,8
|
1,2
|
Iнше
|
9,6
|
13,3
|
НIЧОГО
|
5,0
|
4,2
|
МЕНI НЕ ДАРУЮТЬ ПОДАРУНКIВ
|
6,0
|
4,3
|
ВАЖКО СКАЗАТИ
|
10,3
|
7,6
|
ВIДМОВА ВIДПОВIДАТИ
|
0
|
1,3
|
РАЗОМ
|
100
|
100
Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування 3-12 грудня 2016 року серед 2040 респондентів по всій Україні крім окупованих територій. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% – для показників близьких до 25%, 2,0% – для показників близьких до 10%, 1,4% – для показників близьких до 5%.
За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у Святого Миколая вірять більше третини українців (37%), 53% - не вірять у нього і ще 8% – не визначилися з відповіддю, а 2% – взагалі не знають, хто це такий. У Діда Мороза вірять 22% опитаних українців, 70% – не вірять, 7% не визначилися, а 1% взагалі не знають, хто це такий.DT.UA