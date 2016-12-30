"Укрзалізниця" призначила рекордну кількість поїздів на свята

У грудні і січні курсуватимуть 41 додатковий поїзд.

Вже призначено 41 додатковий поїзд Андрій Товстиженко, DT.UA "Укрзалізниця" призначив низку додаткових поїздів на новорічні та різдвяні свята. Так, 41 додатковий поїзд буде курсувати в популярних напрямках за 233 рейсамами.

"Зокрема, вже в продажу квитки на поїзд № 295 Київ – Ужгород на 30 грудня і на 31 грудня, з Ужгорода до Хмельницького. Також відкрито продаж квитків на додатковий швидкісний поїзд Інтерсіті+ № 745/746 Дарниця–Львів–Дарниця на 31 грудня", - зазначають на офіційному сайті "Укрзалізниці".

Загалом зараз на період з 22 грудня по 10 січня призначено такі додаткові поїзди:

№ 191/192 Київ – Львів, відправлення з Києва 29, 30, 31 грудня, 2, 6, 8, 9, 10 січня, 29, 30 грудня та 1, 2, 7, 8, 9, 10 січня.

№ 243/244 Київ – Львів, з Києва і зі Львова 29, 30, 31 грудня, 8, 9 січня.

№ 252 Львів – Київ, 29, 30 грудня.

№ 197/198 Київ – Ковель, відправлення з Києва 30, 31 грудня, 6, 8, 9 січня, з Ковеля 30 грудня, 1, 7, 8, 9 січня.

№ 207 Київ – Ужгород, відправлення з Києва 23-30 грудня, 1-10 січня, назад 24-31 грудня, 2-11 січня.

№ 239 Київ – Ужгород, з Києва 28, 30 грудня, 1, 3, 5, 7, 9 січня, назад з Ужгорода 29, 31 грудня, 2, 4, 6, 8, 10 січня.

№ 295 Київ – Ужгород, Ужгород – Хмельницький відправиться в рейс 31 грудня.

№ 249/250 Київ – Івано-Франківськ, Чернівці, з Києва 28, 30 грудня, 12, 3, 4, 5,7, 8, 9 січня, 29, 31 грудня, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 січня.

№ 219/220 Київ – Чернівці, Києва та Чернівців 29 грудня.

№ 245 Ужгород – Київ, з Ужгорода 30 грудня.

№ 217/218 Київ – Ворохта, з Києва відправлення 22-30 грудня, 1-9 січня, зворотно з Ворохти 23-29 грудня, 2-10 січня.

№ 151/152 Київ – Хмельницький, відправлення з Києва та Хмельницького 31 грудня.

№ 202 Хмельницький – Київ відправиться в рейс 2 січня.

№ 274 Кам'янець-Подільський – Київ на 31 грудня.

№ 182/504 Київ – Новоолексіївка, з Києва 30, 31 грудня, з Новоолексіївки до Дніпра 31 грудня.

№ 796/795 Київ – Суми, відправлення з Києва та Сум 30, 31 грудня, 8,9 січня.

№ 162/298 Миколаїв – Київ із Миколаєва 27, 29 грудня, 3, 9 січня, з Києва 28, 30 грудня, 4, 10 січня.

№ 206/205 Миколаїв – Київ, відправлення з Києва 24, 25, 29, 30 грудня, 9 січня, 24, 25, 29, 30, 31 грудня, 9 січня.

№ 223/224 Київ – Одеса, відправлення з Києва 30, 31 грудня, 9 січня, з Одеси – 30 грудня-9 січня.

№ 175/176 Київ – Кривий Ріг, відправлення з Києва та Кривого Рогу 29, 30, 31 грудня, 9 січня.

№ 180/179 Київ – Дніпро, відправлення з Києва 29, 30, 31 грудня, 2, 8, 9 січня, назад з Дніпра 29, 30 грудня, 1, 2, 8, 9 січня.

№ 184 Київ – Маріуполь, відправлення з Києва 22, 24, 26, 28, 30 грудня, 2, 4, 8, 10 січня, з Маріуполя 23, 25, 27, 29, 31 грудня, 3, 5, 7, 9, 11 січня.

№ 228 Одеса – Львів, Одеси 23-30 грудня, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 січня, зі Львова 24-31 грудня, 2-6, 8, 9 січня.

№ 242/241 Одеса – Ужгород із Одеси 24, 26, 28, 29, 30 грудня, 3, 5, 7, 9 січня, назад з Ужгорода 25, 27, 29, 31 грудня, 4, 6, 8, 10 січня.

№ 258/248 Одеса-Львів, відправлення з Одеси 2, 4, 6, 8 січня. Зі Львова 3, 5, 7, 9 січня.

№ 266 Чернівці-Одеса, 31 грудня з Чернівців.

№ 270/269 Одеса – Харків відправленням з Одеси 22, 24, 26, 28, 30 грудня, 2, 5, 7, 9 січня, назад з Харкова 23, 25, 27, 29, 31 грудня та 3, 6, 8, 10 січня.

№ 231 Дніпро – Івано-Франківськ, з Дніпра 23-30 грудня, 1-11 січня, назад 24-31 грудня, 2-11 січня.

№ 212 Запоріжжя – Дніпро – Львів, Запоріжжя 23, 25, 27, 29 грудня, 2, 4, 6, 8, 10 січня, назад зі Львова 24, 26, 28, 30 грудня, 3, 5, 7, 9, 11 січня.

№ 275/276 Дніпро – Львів, з Дніпра 29 грудня, 1, 3, 4, 5, 7, 9 січня, назад зі Львова 2, 4, 6, 8, 10 січня.

№ 278 Кривий Ріг – Дніпро – Львів, Кривого Рогу 28 грудня, 2 січня, назад 3 січня

№ 279/280 Дніпро – Львів, 31 грудня в обох напрямках.

№ 235 Харків – Ужгород із Харкова 23, 26, 29 грудня, 1, 4, 7, 10 січня, 24, 27, 30 грудня, 2, 5, 8, 11 січня.

№ 63/64 Харків – Львів, з Харкова 26, 27, 28, 29, 30 грудня, 1 – 11 січня, назад 27-31 грудня, 2 – 11 січня.

№ 151/152 Львів – Івано-Франківськ, в обох напрямках 30, 31 грудня, 9 січня;

№ 173 Львів – Ужгород, в обох напрямках 29, 30 грудня.

№ 248/258 Львів – Одеса, зі Львова 29 грудня, 30 грудня.

№ 728/727 Київ – Харків, в обох напрямках 23, 25, 29, 30 грудня, 2, 6, 9 січня.

№ 745/746 Дарниця-Львів, в обох напрямках 31 грудня.

№ 751/752 Київ – Львів, в обох напрямках 29, 30 грудня.

№ 258/248 Одеса – Львів, з Одеси 2, 4, 6, 8 січня і назад зі Львова 3, 5, 7, 9 січня.

Також на зимові свята "Укрзалізниця" збільшила періодичність курсування 8 цілорічних поїздів, які здійснять додаткові рейси в пікові дні:

№ 668 Ковель – Чернівці, Ковеля відправлення 29 грудня, 30 грудня.

№ 063/064 Дніпро – Кривий Ріг – Одеса, з Дніпра 24, 26, 28, 30 грудня, 2, 4, 6, 8, 10 січня, 25, 27, 29,31 грудня, 3, 5, 7, 9 січня.

№ 134 Миколаїв – Івано-Франківськ, з Миколаєва 26, 27, 29, 30, 31 грудня, 2, 3, 5, 6, 8 січень, 27, 28, 30, 31 грудня, 1, 3, 4, 6, 7, 9 січня.

№ 136 Одеса – Чернівці, з Одеси 24, 26, 28, 30, 31 грудня, 2, 4, 6, 8, 10 січня, назад з Чернівців 25, 27, 29, 31 грудня, 1, 3, 5, 7, 9 січня.

№ 148 Одеса – Київ, з Одеси 24, 26, 28, 30 грудня, 2, 4, 7,9 січня, з Києва, 25, 27, 29, 31 грудня, 3, 5, 8, 10 січня.

№ 95 Черкаси – Львів, відправлення з Черкас 30 грудня, 31 грудня.

№ 92 Костянтинівка – Одеса, з Костянтинівки 24, 26, 28, 30 грудня, 1, 3, 5, 7, 9 січня. Зворотно з Одеси 25, 27, 29, 31 грудня, 2, 4, 6, 8, 10 січня.

№ 736 Київ – Запоріжжя, в обох напрямках 24, 27, 31 грудня, 3, 10 січня.

На початку листопада цього року "Укрзалізниця" запустила сайт із продажу залізничних квитків через смартфони.