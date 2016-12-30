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"Укрзалізниця" призначила рекордну кількість поїздів на свята

30 грудня в 07:49

У грудні і січні курсуватимуть 41 додатковий поїзд.

поезд
Вже призначено 41 додатковий поїзд
Андрій Товстиженко, DT.UA
Державний перевізник "Укрзалізниця" призначив низку додаткових поїздів на новорічні та різдвяні свята. Так, 41 додатковий поїзд буде курсувати в популярних напрямках за 233 рейсамами.

"Зокрема, вже в продажу квитки на поїзд № 295 Київ – Ужгород на 30 грудня і на 31 грудня, з Ужгорода до Хмельницького. Також відкрито продаж квитків на додатковий швидкісний поїзд Інтерсіті+ № 745/746 Дарниця–Львів–Дарниця на 31 грудня", - зазначають на офіційному сайті "Укрзалізниці".

Загалом зараз на період з 22 грудня по 10 січня призначено такі додаткові поїзди:

№ 191/192 Київ – Львів, відправлення з Києва 29, 30, 31 грудня, 2, 6, 8, 9, 10 січня, 29, 30 грудня та 1, 2, 7, 8, 9, 10 січня.

№ 243/244 Київ – Львів, з Києва і зі Львова 29, 30, 31 грудня, 8, 9 січня.

№ 252 Львів – Київ, 29, 30 грудня.

№ 197/198 Київ – Ковель, відправлення з Києва 30, 31 грудня, 6, 8, 9 січня, з Ковеля 30 грудня, 1, 7, 8, 9 січня.

№ 207 Київ – Ужгород, відправлення з Києва 23-30 грудня, 1-10 січня, назад 24-31 грудня, 2-11 січня.

№ 239 Київ – Ужгород, з Києва 28, 30 грудня, 1, 3, 5, 7, 9 січня, назад з Ужгорода 29, 31 грудня, 2, 4, 6, 8, 10 січня.

№ 295 Київ – Ужгород, Ужгород – Хмельницький відправиться в рейс 31 грудня.

№ 249/250 Київ – Івано-Франківськ, Чернівці, з Києва 28, 30 грудня, 12, 3, 4, 5,7, 8, 9 січня, 29, 31 грудня, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 січня.

№ 219/220 Київ – Чернівці, Києва та Чернівців 29 грудня.

№ 245 Ужгород – Київ, з Ужгорода 30 грудня.

№ 217/218 Київ – Ворохта, з Києва відправлення 22-30 грудня, 1-9 січня, зворотно з Ворохти 23-29 грудня, 2-10 січня.

№ 151/152 Київ – Хмельницький, відправлення з Києва та Хмельницького 31 грудня.

№ 202 Хмельницький – Київ відправиться в рейс 2 січня.

№ 274 Кам'янець-Подільський – Київ на 31 грудня.

№ 182/504 Київ – Новоолексіївка, з Києва 30, 31 грудня, з Новоолексіївки до Дніпра 31 грудня.

№ 796/795 Київ – Суми, відправлення з Києва та Сум 30, 31 грудня, 8,9 січня.

№ 162/298 Миколаїв – Київ із Миколаєва 27, 29 грудня, 3, 9 січня, з Києва 28, 30 грудня, 4, 10 січня.

№ 206/205 Миколаїв – Київ, відправлення з Києва 24, 25, 29, 30 грудня, 9 січня, 24, 25, 29, 30, 31 грудня, 9 січня.

№ 223/224 Київ – Одеса, відправлення з Києва 30, 31 грудня, 9 січня, з Одеси – 30 грудня-9 січня.

№ 175/176 Київ – Кривий Ріг, відправлення з Києва та Кривого Рогу 29, 30, 31 грудня, 9 січня.

№ 180/179 Київ – Дніпро, відправлення з Києва 29, 30, 31 грудня, 2, 8, 9 січня, назад з Дніпра 29, 30 грудня, 1, 2, 8, 9 січня.

№ 184 Київ – Маріуполь, відправлення з Києва 22, 24, 26, 28, 30 грудня, 2, 4, 8, 10 січня, з Маріуполя 23, 25, 27, 29, 31 грудня, 3, 5, 7, 9, 11 січня.

№ 228 Одеса – Львів, Одеси 23-30 грудня, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 січня, зі Львова 24-31 грудня, 2-6, 8, 9 січня.

№ 242/241 Одеса – Ужгород із Одеси 24, 26, 28, 29, 30 грудня, 3, 5, 7, 9 січня, назад з Ужгорода 25, 27, 29, 31 грудня, 4, 6, 8, 10 січня.

№ 258/248 Одеса-Львів, відправлення з Одеси 2, 4, 6, 8 січня. Зі Львова 3, 5, 7, 9 січня.

№ 266 Чернівці-Одеса, 31 грудня з Чернівців.

№ 270/269 Одеса – Харків відправленням з Одеси 22, 24, 26, 28, 30 грудня, 2, 5, 7, 9 січня, назад з Харкова 23, 25, 27, 29, 31 грудня та 3, 6, 8, 10 січня.

№ 231 Дніпро – Івано-Франківськ, з Дніпра 23-30 грудня, 1-11 січня, назад 24-31 грудня, 2-11 січня.

№ 212 Запоріжжя – Дніпро – Львів, Запоріжжя 23, 25, 27, 29 грудня, 2, 4, 6, 8, 10 січня, назад зі Львова 24, 26, 28, 30 грудня, 3, 5, 7, 9, 11 січня.

№ 275/276 Дніпро – Львів, з Дніпра 29 грудня, 1, 3, 4, 5, 7, 9 січня, назад зі Львова 2, 4, 6, 8, 10 січня.

№ 278 Кривий Ріг – Дніпро – Львів, Кривого Рогу 28 грудня, 2 січня, назад 3 січня

№ 279/280 Дніпро – Львів, 31 грудня в обох напрямках.

№ 235 Харків – Ужгород із Харкова 23, 26, 29 грудня, 1, 4, 7, 10 січня, 24, 27, 30 грудня, 2, 5, 8, 11 січня.

№ 63/64 Харків – Львів, з Харкова 26, 27, 28, 29, 30 грудня, 1 – 11 січня, назад 27-31 грудня, 2 – 11 січня.

№ 151/152 Львів – Івано-Франківськ, в обох напрямках 30, 31 грудня, 9 січня;

№ 173 Львів – Ужгород, в обох напрямках 29, 30 грудня.

№ 248/258 Львів – Одеса, зі Львова 29 грудня, 30 грудня.

№ 728/727 Київ – Харків, в обох напрямках 23, 25, 29, 30 грудня, 2, 6, 9 січня.

№ 745/746 Дарниця-Львів, в обох напрямках 31 грудня.

№ 751/752 Київ – Львів, в обох напрямках 29, 30 грудня.

№ 258/248 Одеса – Львів, з Одеси 2, 4, 6, 8 січня і назад зі Львова 3, 5, 7, 9 січня.

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Також на зимові свята "Укрзалізниця" збільшила періодичність курсування 8 цілорічних поїздів, які здійснять додаткові рейси в пікові дні:

№ 668 Ковель – Чернівці, Ковеля відправлення 29 грудня, 30 грудня.

№ 063/064 Дніпро – Кривий Ріг – Одеса, з Дніпра 24, 26, 28, 30 грудня, 2, 4, 6, 8, 10 січня, 25, 27, 29,31 грудня, 3, 5, 7, 9 січня.

№ 134 Миколаїв – Івано-Франківськ, з Миколаєва 26, 27, 29, 30, 31 грудня, 2, 3, 5, 6, 8 січень, 27, 28, 30, 31 грудня, 1, 3, 4, 6, 7, 9 січня.

№ 136 Одеса – Чернівці, з Одеси 24, 26, 28, 30, 31 грудня, 2, 4, 6, 8, 10 січня, назад з Чернівців 25, 27, 29, 31 грудня, 1, 3, 5, 7, 9 січня.

№ 148 Одеса – Київ, з Одеси 24, 26, 28, 30 грудня, 2, 4, 7,9 січня, з Києва, 25, 27, 29, 31 грудня, 3, 5, 8, 10 січня.

№ 95 Черкаси – Львів, відправлення з Черкас 30 грудня, 31 грудня.

№ 92 Костянтинівка – Одеса, з Костянтинівки 24, 26, 28, 30 грудня, 1, 3, 5, 7, 9 січня. Зворотно з Одеси 25, 27, 29, 31 грудня, 2, 4, 6, 8, 10 січня.

№ 736 Київ – Запоріжжя, в обох напрямках 24, 27, 31 грудня, 3, 10 січня.

На початку листопада цього року "Укрзалізниця" запустила сайт із продажу залізничних квитків через смартфони.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Київ Львів Одеса Ужгород Дніпро Чернівці поїзд Хмельницький
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