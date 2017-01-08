"Укрзалізниця" повідомила про затримання декількох потягів у зв'язку з негодою

Поїзд №146 Ізмаїл – Київ курсує з запізненням більш ніж на півтори години.
Згідно з повідомленням на сайті компанії, за оперативною інформацією з запізненням менше 30 хвилин курсують поїзди № 123 Костянтинівка – Київ, № 147 Одеса – Київ, № 764 Одеса – Дарниця, № 59 Харків – Одеса та № 641 Кишинів – Одеса.
Поїзд № 146 Ізмаїл – Київ, у свою чергу, курсує з запізненням в 1 годину 39 хвилин.
Тим часом, в Україні "Укрзалізниця" повідомляла про затримки поїздів по всім напрямкам. За даними компанії, з 8:00 6 січня до 8:00 7 січня в роботі задіяно 7200 залізничників і 14 снігоприбиральних машин.