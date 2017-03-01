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"Укроборонпром" представив унікальний центр для тренування вертолітників ЗСУ

1 березня в 16:53

Льотний симулятор досконало відтворює особливості управління гелікоптерами, що стоять на озброєнні в Україні.

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Фото Укроборонпром

Новий центр тренування пілотів і екіпажів вертольотів Мі-8МТВ, Мі-17В5, Мі-171Ш, Мі-24 створений для потреб Повітряних сил та армійської авіації ЗСУ. Основа нового комплексу - льотний симулятор вищого рівня D за міжнародною сертифікацією. Поєднання сучасних технологій і типу вертольота робить його унікальним не лише в Україні, але і в усьому світі. Комплекс здатний зі 100% точністю передати всі нюанси реального польоту, маневри машини в різних умовах і льотних ситуаціях.

"Можливості комплексу дозволять пілотам удосконалити свої навички, відпрацювати застосування техніки в складних погодних умовах, довести до автоматизму дії в аварійних ситуаціях, отримати навички польотів в окулярах нічного бачення, а також застосування зброї та використання сучасних елементів захисту від засобів ППО противника", - йдеться в повідомленні. "Спеціально для Міноборони України вже розроблено близько 20 програм підготовки льотного складу на вертольотах Мі", від навчання курсантів-новачків, до удосконалення льотних навичок професійними пілотами з багатим досвідом", – розповів заступник генерального директора з авіабудування і виробництва ГК "Укроборонпром" Володимир Коробов.

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Раніше генеральна прокуратура України висунула звинувачення Міністерству оборони у закупівлі у комерційного підприємства вертольотів, непридатних до експлуатації. Державі було завдано збитків на 12,7 мільйонів гривень.

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Теги вертоліт Укроборонпром ЗСУ симулятор авіабудування гелікоптер Міноборони
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