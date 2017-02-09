"Укроборонпром" купує російські двигуни через Молдову – ЗМІ

Двигуни для БТР закуповуються за завищеними цінами.

"Укроборонпром" таємно закуповує російські двигуни Василь Артюшенко, DT.UA

Дочірнє підприємство " Укроборонпрому " "Укрінмаш" провело закупівлю 20 двигунів для українських БТР-80 через молдавські фірми-посередники, повідомляють автори розслідування " Слідство.інфо ".

"Молдовська компанія-посередник спочатку купила на заводі "КАМАЗ" 20 двигунів, спочатку вона завезла їх Молдову на двох вантажівках. Компанія, яка ввозила ці двигуни - це молдавсько-українська компанія. Через кілька днів ці двигуни вона перепродала іншій компанії - "Автопрезенту", інша молдавська компанія перепродала третій німецької компанії, і німецька вже ввезла ці двигуни в Україну. Це схема, в якій беруть участь 4 економічних агента", - пояснюють автори розслідування.

Український оборонний концерн платив за двигуни по 15 тис. доларів за одиницю. Однак у Молдові дані двигуни готові були продати будь-якому покупцеві не дорожче 10 тис. євро, включаючи ПДВ. Це більш, ніж на третину дешевше від того, скільки заплатило дочірнє підприємство "Укроборонпрому" посередникам.

За даними журналістів, через засновників молдовська фірма APROTEHPRO пов'язана з братами Бабенко, що входять у близьке оточення екс-нардепа "Батьківщини" Олександра Дубового. Останній є давнім другом Сергія Пашинського, народного депутата, голови парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони.

Нагадаємо, НАБУ в січні планувало висунути звинувачення чиновникам "Укроборонпрому".