Українському письменнику Жадану заборонили в'їзд до Білорусі

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Жадан провів ніч у камері в Мінську через те, що Білорусь знаходиться в одній візовій зоні з Росією.

Письменник Сергій Жадан провів ніч у білоруській в'язниці

Білоруська влада заборонила українському письменникув'їзду до республіки на невизначений термін.

"Близько другої ночі до мене в готельний номер нагрянув міліцейський патруль - серйозний і зосереджений. Нічого не пояснюючи, доправили до відділення, почали пробивати по базі, нічого не знайшли… Врешті, пояснили - виявляється, мені ще 2015-го заборонено в'їзд на територію РФ (яка прикрість) із формулюванням "за причастность к террористической деятельности". А оскільки Білорусь та Казахстан знаходяться із РФ в одній візовій зоні (не пощастило), то заборона автоматично переходить і до Білорусі з Казахстаном", - написав Жадан на свої сторінці Facebook.

"Ночувати довелось у камері. На ранок довго писали пояснювальні, розпитували про тероризм. Зрештою, поставили штамп про заборону в'їзду до Білорусі на невизначений термін", - додав він.

Жадан звернувся до українського МЗС з проханням відреагувати на інцидент "Це ж неправильно, коли українських поетів арештовують без пояснення й тримають у камері без причини? Може якось відреагуєте? Давайте, скажімо, розірвемо з ними дипломатичні стосунки", - написав він.

Нагадаємо, що у 2016 році стався скандал через заборону в'їзду до Білорусі першому віце-спікеру Ради, учаснику гуманітарної групи в Мінську Ірині Геращенко.