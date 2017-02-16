Українського журналіста Сущенка висунули на здобуття премії ЮНЕСКО

Поки кремлівський режим тримає українця у в'язниці, журналіст може отримати премію за внесок у справу свободи преси.
Коментуючи таке рішення, в.о. голови НСЖУ Сергій Томіленко сказав, що воно зумовлене тим, що "Роман Сущенко є взірцем професійного журналіста, якого посадили саме за відданість ідеалам справжньої журналістики".
За словами Томіленка, офіс ЮНЕСКО вже підтвердив отримання подання НСЖУ.
Рішення про лауреата цієї премії оголошується 3 травня - у Всесвітній день свободи преси, заснований ООН.
У жовтні минулого року ФСБ затримала в Москві українського журналіста Романа Сущенка, назвавши його кадровим співробітником української військової розвідки. На поточний момент Сущенка внесли в список з обміну заручників.
Детальніше про обставини арешту Сущенка, умови його утримання в СІЗО і перспективи кримінальної справи проти нього читайте в інтерв'ю з адвокатом Марком Фейгіним на DT.UA.Укрінформ