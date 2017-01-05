Українським військовим збільшили "бойові" надбавки до зарплати – Полторак

Збільшені "бойові" військові повинні отримати вже за цей місяць.

Військовим будуть платити більше mil.gov.ua

Військовослужбовцям Збройних сил України, які знаходяться в зоні АТО на сході країни, збільшили так звані "бойові" надбавки до заробітної плати.

Платити їх будуть вже починаючи з січня 2017 року, повідомив в ефірі "5 каналу" міністр оборони України Степан Полторак.

"З 1 січня президент України прийняв рішення і ми значно підвищуємо надбавки за участь в Антитерористичній операції. Так раніше військовослужбовець, який знаходиться в районі зіткнення, додатково отримував 4 тис. гривень, а з 1 січня він буде отримувати 6 тис. гривень. Військовослужбовець, який не знаходиться на лінії зіткнення, але в зоні проедения Антитерористичної операції, отримував 1,2 тис. гривень, зараз він буде отримувати вдвічі більше – 2,4 тис. гривень", - сказав Поторак.

Раніше повідомлялося, що в зоні АТО не залишилося мобілізованих солдатів, в операції беруть участь тільки контрактники.