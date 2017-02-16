Українські військові відповідатимуть на провокаційні обстріли РФ – Полторак

Інцидент з обстрілом українського літака в Чорному морі не завадить льотчикам виконувати завдання в цьому районі, вважає міністр оборони.

Українські льотчики відкриватимуть вогонь у відповідь на провокації росіян у Чорному морі Википедия

Військовослужбовці Збройних Сил України будуть адекватно відповідати на провокації з боку російських військових. У разі, військові будуть відкривати вогонь у відповідь, повідомив " Українським новинам " міністр оборони України Степан Полторак.

"Там був не бойовий, а транспортний літак. Якщо відкривається вогонь по бойовому літаку, то ми, звичайно ж, відкриваємо вогонь у відповідь. Якщо є обстріл нашого бойового літака на нашій території, то льотчик має право і зобов'язаний відкривати вогонь", – прокоментував ситуацію з обстрілом російськими військовослужбовцями українського літака міністр оборони.

Він також повідомив про те, що Україна продовжить виконання операцій в районі Чорного моря.

"Завдання, які вони виконували, вони будуть виконувати. Ситуації, коли Росія нас постійно провокує, вони є і будуть", – заявив Степан Полторак.

Особливий наголос військовий чиновник зробив на тому, що політ українського військового літака проходив виключно в межах території України, що не завадило окупантам відкрити по ньому вогонь з захоплених бурових вишок.

Нагадаємо, 1 лютого транспортний літак Військово-морських сил України Ан-26 обстріляли зі стрілецької зброї з раніше захоплених Росією бурових вишок Одеського газового родовища. При цьому літак здійснював політ в українській морській економічній зоні.

Внаслідок обстрілу літак отримав пошкодження. Екіпаж при цьому не постраждав.

У свою чергу, в штабі російського Чорноморського флоту заперечують обстріл українського літака російськими військовослужбовцями.