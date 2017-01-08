Українські комунальники відновили водопостачання Луганська

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Попаснянський водоканал отримав частину боргу з непідконтрольної території.

Україна відновила водопостачання Луганська

Компанія "Луганське енергетичне об'єднання" знову подає електроенергію на Попаснянський водоканал, який постачає воду до непідконтрольного Луганська та його околиці, заявив гендиректор компанії "Луганське енергетичне об'єднання" Володимир Грицай в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Прозвучала інформація, що Попаснянський водоканал отримав перший транш коштів у розмірі 10,5 мільйонів гривень, ми на своїх рахунках побачили близько 6 мільйонів гривень, тому було прийнято рішення про відновлення поставок на Петровський водозабір", - зазначив він.

Водночас, за його словами, борг Попаснянського району, навіть за спожиту електроенергію з урахуванням того траншу, який пройшов, залишається у розмірі 123-124 мільйона гривень. Він заявив, що ситуація з розрахунками в регіоні покращилася і висловив надію, що після 10 січня ситуація з боргами має врегульовуватися.

Як повідомлялося, підприємство "Луганське енергетичне об'єднання" знеструмило агрегати Петровської насосної станції, якими здійснювалася подача води на території окупованих бойовиками районів Луганської області.