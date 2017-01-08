Українські комунальники відновили водопостачання Луганська

Попаснянський водоканал отримав частину боргу з непідконтрольної території.
Компанія "Луганське енергетичне об'єднання" знову подає електроенергію на Попаснянський водоканал, який постачає воду до непідконтрольного Луганська та його околиці, заявив гендиректор компанії "Луганське енергетичне об'єднання" Володимир Грицай в ефірі телеканалу "112 Україна".
"Прозвучала інформація, що Попаснянський водоканал отримав перший транш коштів у розмірі 10,5 мільйонів гривень, ми на своїх рахунках побачили близько 6 мільйонів гривень, тому було прийнято рішення про відновлення поставок на Петровський водозабір", - зазначив він.
Водночас, за його словами, борг Попаснянського району, навіть за спожиту електроенергію з урахуванням того траншу, який пройшов, залишається у розмірі 123-124 мільйона гривень. Він заявив, що ситуація з розрахунками в регіоні покращилася і висловив надію, що після 10 січня ситуація з боргами має врегульовуватися.
Як повідомлялося, підприємство "Луганське енергетичне об'єднання" знеструмило агрегати Петровської насосної станції, якими здійснювалася подача води на території окупованих бойовиками районів Луганської області.112 Україна