Українські бійці затримали російського найманця на Донеччині

В результаті обстрілу бойовиків в середу двоє українських військовослужбовців отримали поранення.

На маріупольському напрямку в середу було неспокійно Андрій Проць, DT.UA

У середу, 18 січня, українські військовослужбовці поблизу позицій ЗСУ на маріупольському напрямку затримали учасника. Під час перевірки документів з'ясувалося, що затриманий є громадянином Росії, мешканцем міста Курганінськ Краснодарського краю. Також у затриманого виявили документи, що підтверджують його членство в одному з незаконних збройних формувань ОРДЛО, повідомляє персс-центр штабу АТО.

З початку доби в зоні проведення антитерористичної операції було зафіксовано 30 збройних провокацій бойовиків.

Талаківку на маріупольському напрямку противник обстрілював з мінометів. По Славному, Павлополю, Широкиному, Гнутовому, Талаківці, Водяному та Новотроїцькому терористи били з гранатометів і стрілецької зброї. Під Новотроїцьким була зафіксована снайперська активність противника.

Позиції ЗСУ в районі Авдіївки й Зацевого зазанали обстрілів із гранатометів і стрілецької зброї.

По Новоолександрівці та Троїцькому на Луганщині терористи вели вогонь з мінометів калібру 120 міліметрів, а по Новозванівці – з 82-мм мінометів і протитанкових ракетних комплексів. Крім того, з гранатометів і стрілецької зброї окупанти били по Новозванііці та Станиці Луганській.

Нагадаємо, що 21 грудня спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі в Мінську Мартін Сайдік заявив, що учасники переговорів домовилися про припинення вогню з 24 грудня.

Проте, як повідомили в штабі АТО, режим дотримання тиші протримався близько 25 хвилин, після чого терористи продовжили обстріли позицій ЗСУ з різних видів озброєння, у тому числі, ствольної артилерії і мінометів.

Написи "ЛДНР" означають не тільки відсутність основних прав і свобод, небезпеку для життя, - але і невизначеність майбутнього, де змінні змінюються з такою швидкістю, що спрогнозувати завтрашній день часом не легше, ніж розібратися в тому, що було вчора. Існує три сценарії можливого майбутнього окупованих територій: велика війна, вибори і нічого не зміниться. Детальніше про можливе майбутнє Донбаса читайте в матеріалі Станіслава Васіна "Донбас-2017: три сценарії" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".