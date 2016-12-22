Українська сторона очікує розблокування процесу звільнення заручників у найближчі дні - Геращенко

Українська сторона очікує, що помилування президентом засуджених прискорить процес обміну заручників.

Геращенко: "Ми очікуємо, що й інша сторона проявить гуманізм напередодні свят та процес звільнення заручників буде розблоковано"

Українська сторона найближчі дні звільнить з-під варти 15 раніше судимих за злочини осіб, як акт гуманізму. Більшість помилувані президентом, серед них - шість жінок, є літні і хворі, повідомила в четвер на своїй сторінці в Facebook віце-спікер і представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи з вирішення конфлікту в Донбасі Ірина Геращенко.

"Ми очікуємо, що й інша сторона проявить гуманізм напередодні свят та процес звільнення заручників буде розблоковано", - сказала вона.

Кілька годин важкої розмови. З обережним оптимізмом констатую, що у нас обіцянку, що підлітки, затримані за "диверсійну діяльність", новорічні свята зустрінуть в колі сім'ї. Нам пообіцяли, і ми будемо щасливі, що діти будуть з сім'ями (проживають в окупованому Донецьку, нагадаю). Я буду дуже щаслива, коли, нарешті, дітей відпустять", - написала Геращенко.

Також за словами віце-спікера, українська сторона запропонувала у п'ятницю, 23 грудня, провести з питання звільнення заручників скайп - конференцію.

Повідомлялося, що президент України Петро Порошенко помилував дев'ять засуджених. Відповідний указ №561 глава держави підписав у вівторок, 20 грудня. Імена помилуваних не опубліковані. Указ набрав чинності з дня його підписання.

В документі сказано, що рішення про помилування засуджених українськими суднами осіб президент прийняв, розглянувши пропозиції комісії з питань помилування з урахуванням ступеню тяжкості вчинених злочинів, терміну фактичного відбуття покарання, особистості засуджених, їх сімейного стану, поведінку до вчинення злочину та після засудження, відшкодування завданих збитків та усунення заподіяної шкоди, думки органів і установ виконання покарань, спостережних комісій про доцільність помилування та інших обставин.

Раніше Вона заявляла, що з метою розблокування процесу обміну заручників Україна передає 15 осіб зі списку ОРДЛО на звільнення в якості доброї волі.