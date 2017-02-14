Українця два роки незаконно тримали в російському СІЗО і схиляли до антиукраїнської діяльності

У 2014 році українець виїхав у Москву на заробітки, порушив міграційне законодавство РФ і був затриманий поліцією.

Українця два роки незаконно утримували в РФ Андрій Товстиженко, DT.UA

До СБУ Луганської області звернувся мешканець міста Попасна, якого майже два рокина території РФ в СІЗО, повідомили в прес-службі Луганської ВЦА.Наголошується, що в 2014 році українець виїхав у Москву на заробітки, порушив міграційне законодавство РФ і був затриманий поліцією в Твері. За рішенням суду протягом десяти днів його повинні були депортувати з РФ, проте замість цього в СІЗО для іноземців хлопця незаконно протримали майже два роки без пояснення причин. Російські правоохоронці схиляли його до негласної співпраці на шкоду Україні."Під час перебування за ґратами хлопець дізнався, що причиною незаконного перевищення строків утримання іноземних громадян в російському ізоляторі є фінансові махінації адміністрації закладу. Так, за встановленими нормами, на утримання одного мігранта в ІТТ на добу повинно витрачатися 800 рублів, а насправді тратилося тільки 200. Ще одним засобом незаконного збагачення керівництва ізолятора стало завищення вартості авіаційних квитків для відправки іноземців на батьківщину", – йдеться в повідомленні ВЦА.

Сьогодні, 14 лютого, суд Москви відхилив апеляційну скаргу сторони захисту українського журналіста Романа Сущенка, якого утримують у Лефортовському СІЗО ФСБ столиці РФ, на продовження арешту до 30 квітня 2017 року.

У жовтні минулого року Федеральна служба безпеки РФ підтвердила затримання в Москві українського журналіста Романа Сущенко, назвавши його кадровим співробітником української військової розвідки. Проти українського громадянина відкрили кримінальне провадження за статтею "шпигунство".

На поточний момент Сущенко внесли в список з обміну заручників.

Детальніше про обставини арешту Сущенко, умови його утримання в СІЗО і перспективи кримінальної справи проти нього читайте в інтерв'ю з адвокатом Марком Фейгіним DT.UA.